新人CAが研修で叩き込まれる「横並び」の極意…人間関係を円滑にする”あえて向き合わない”「話し方」をご紹介！

自分はこのままで本当にいいのだろうか？本当にここは自分の居場所なのか？

悩むのは当たり前。それはあなたが生きている証拠だ。

でも変化の激しい時代、あなたが成長を願うなら、踏み出すのは早いほうがいい。世界の超一流を知る筆者は、世界的な人材コンサルティングファーム「コーン・フェリー」で30年間、主にグローバル・トップ企業のエグゼクティブ・クラスを対象にヘッドハンターおよびエグゼクティブ・コーチとして第一線で活躍した。そんな彼が著した『成長の書』より一部抜粋・再編集して、あなたを「タイパ」「コスパ」などではけっして得られない「成長」の世界へ導く。

『成長の書』連載第44回

CAが叩き込まれる“人間関係を円滑にする方法”

さて対立軸を認識する重要性を述べてきたが、実際に対立ばかりしていたら人間関係がギスギスしてしまうだろう。

ここでは、むしろ対立軸を設けないことで、人間関係を円滑にする方法について考えてみよう。

ある航空会社のキャビンアテンダント（CA）には、お客様の苦情を伺ってそれに対応する際に守らなければならないマナーがあり、研修でそれをたたき込まれるそうだ。

お客様の話を聞くときは、まず隣にしゃがんでお客様と目線のレベルを合わせる。

そして、会話をする際には、向き合わずに、お客様と同じ方向を向いて話す。

確かにそういうスタイルで話をしているのを見たことがある、と思った人もいるだろう。

「頭が高い」という言葉があるくらいだから、しゃがんで目線を合わせるというのはすぐに納得がいく。

しかし、向き合わないで話すというのは、あまり考えなかったことではないか。「そっぽを向く」と言うのが無責任なのに対して、「きちんと向き合う」というのは誠実さの表現だ。

しかし、実際には面と向かうことで威圧感を覚えたり、イライラが増幅したりすることがあるそうだ。横並びで同じ方向を向くという方法は、それを軽減するための実践的なテクニックなのだ。

この方法は夫婦間でも役立つ。たとえば、相手にお願いごとがあるとき、テーブル越しに向き合って話すのは避けたほうがいい。小さな内容であっても、向き合うことで「対立軸」が自然に生まれてしまう可能性があるからだ。

代わりに、洗い物を手伝いながら横並びで話す。こうすることで、話のトーンが柔らかくなり、スムーズに伝わるはずだ。一度試してほしい。

部下とのコミュニケーションでも

この法則は職場の部下とのコミュニケーションにも応用できる。最近、エグゼクティブ・コーチングの際にこんな相談を受けたことがある。

「部下に経営会議での発言の機会を与えたんですが、慣れていないせいか、十分に伝わりませんでした。やる気を削がずに、次回に向けた改善点を伝えたいんですが、どう話せばいいでしょうかねえ？」

僕はこうアドバイスした。

「直接向き合って指摘すると、やや高圧的な印象を与えかねません。代わりに、共通の目標を見据えながら話してみてはどうでしょう」

たとえば、こんなふうに聞いてみるのはどうだろうか？

「トップを説得するのは骨が折れるね。君の話はどのくらいトップに響いたと思う？」

そして、相手の返答を受けてこう続ける。

「じゃあ、次回は僕もこうするけど、君も少し話し方を工夫してみてくれないか？」

こうすれば、部下のやる気を削ぐことなく、次回に向けた建設的な改善の話ができる。

上司と部下の関係であっても、一方的に指摘するのではなく、まるで試合前のチームメイト同士が沈む夕陽を眺めながら戦略を話し合うような雰囲気をつくることが理想だ。

対立を乗り越え、共通の目標を見据える。その姿勢が、相手の成長を促し、信頼関係を深める鍵となるだろう。

