「働けない夫の代わりに、バイトやパチンコで家計を支えた」波乱の道を歩んだ太田光代が明かす「人生で最も辛かったこと」

「爆笑問題」を筆頭に、多くのお笑いタレントや文化人が所属する芸能事務所『タイタン』の社長になって32年。創業当初は20代後半だった太田光代社長も還暦を越えた。

今日に至るまでの道のりは決して安泰ではなく、次々と見舞われるトラブルに対処してきた日々であった。近著『社長問題！私のお笑い繁盛記』には、事務所を揺るがすような大騒動の他にも、立川談志師匠やSMAPとの関わり、そして宗教二世である自身のことなどが余すところなく書かれている。

結婚の決め手は「コンピュータ占い」だった

さて、夫の太田光を公私ともに支え続けている太田社長だが、出会って1年半後の1990年には結婚した。結婚の決め手は何だったのか。

「コンピュータ占いです。あの時はちょうどバレンタインの時期だったんですが、あるデパートで『3000円買ったらコンピュータ占いが1回無料』というキャンペーンをやっていたんです。私もチョコレートを買って、そのついでで占いをやったら、太田との相性が100％と出たんですよ。

担当のおじさんも『100％だなんて初めて見た！』ってビックリしていました。で、『あなた、このデータを持って、すぐに帰ってこの人に結婚を申し込んだほうがいい』って言われたんです」

爆笑問題は結成当初から”トラブルメーカー“ではあったが、太田プロから離脱した際も円満な独立ではなかったため、しばらくは仕事が全くない状態が続いた。その間は、太田社長と相方の田中裕二とで、コンビニのバイトやパチンコで生活費を稼いでいたという。そして、1993年、芸能事務所・タイタンを設立したのである。

「田中は、コンビニのオーナーに気に入られて店長にならないかと誘われるほどでしたけど、太田は一般的なアルバイトは無理なんです。お金の計算もうまくできないし、お釣りなんかも適当に渡しかねない。だから働かずに家で本を読んだり、テレビゲームを一日中やったりしてましたね」

波乱万丈の人生で「最も辛かったこと」

そんな不遇時代が続くも、やがて爆笑問題の実力や太田社長の営業努力が実を結び、事務所の経営も次第に軌道に乗るようになった。今や、大勢のお笑いタレントや文化人を抱えている。

公私ともに太田社長の人生を辿ると、紆余曲折ばかりの中、よく挫けずにここまで来られたなというのが正直な感想だ。そんな彼女にとって、今までの人生で一番辛かったことは何だったのだろうか。

「入院していた子ども時代を思い返すと本当に色々な患者さんがいたんですけど、ギプスをしていた私以外の人は、みんな自由に動けるんですね。病院では、子どもたちに毎日袋に入ったお菓子が配られるんですが、私はお菓子のある場所まで歩いて行けないから手に入らない。みんなが目の前で、しかも私の分まで食べてしまう。未だにそれを思い出すと、本当に辛いんですよ。他の子たちを恨むところから始まっている感情だから。

そのうち私は通院に変わったんですが、当時は合併症で亡くなる子も多かったので、何々ちゃんが亡くなったと聞くと、ちょっとだけ『ざまあみろ』って負の感情が湧いていました。

ただ、小学校4、5年のころかな。レディーボーデンというアイスクリームを初めて食べた時に、ビックリするぐらい美味しかったんです。こんなに美味しいアイスをあの子たちは食べずに死んじゃったんだなって思うと、みんなのことを許せるようになりました。

小さい子どもの時って、特にお菓子の恨みは大きいんですよ。ただ、たまに優しい子がいて、私の分のお菓子を持ってきてくれたんですね。でも、ありがとうが言えなくて。あのころはお礼を伝える余裕もなかったんだろうけど、ちゃんと『ありがとう』を言っておけばよかったなという後悔はあります」

山あり谷ありの人生だったと一言ではいい表せないこれまでの道のりだが、それでも自分らしくあるために意識していること、実践していることはあるのだろうか。

「私は小さいころからバラエティやお笑いが好きで、クレージーキャッツさんやネタ番組を見るのが楽しみだったんですね。結局、今こういう仕事についてますので、もう人生丸ごと面白がって、笑いにしていくしかないなというのが正直な気持ちです。

だから芸人たちには『とにかくネタを作れ。失敗して悔やんでいる暇があったら、それをネタにして考えてくれ』と口を酸っぱくして言っています」

【もっと読む】『「恐妻家の設定は自分と同じ（笑）」爆笑問題・太田光が小説で描いた「ユーモラスな未来」』

