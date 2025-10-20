中国人が日本に来る理由は「爆買い」ではなかった！…中国人観光客が日本旅行で「探しているもの」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

本記事では、多くの中国人が日本に来て何をしているのか、そして日本をどのように思っているのかという点についてみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

20世紀を懐かしむ旅

2025年上半期の中国から日本への観光客は392万人に達した。同年の春節長期休暇の海外旅行先でも、日本の人気は断トツのナンバー1だった。

なぜ中国で日本旅行は、それほど人気があるのか？ 十年前なら、「中国にはない先端的な製品を『爆買い』するため」だった。

ところが現在は「洗心遊（シーシンヨウ）」、すなわち「心を洗う旅」と言っている。中国人が日本で行きたがるのは、銀座の免税店でも高さ634mの東京スカイツリーでもない。田舎の温泉や、雪質がよいスキー場などだ。そして現地で、昔ながらの和食や日本酒などに舌鼓を打つ。つまり、日本人が少子高齢化の波による過疎地域とみなしている場所に「価値」を見いだしているのだ。

換言すれば、日本の旧き良き風物である。なぜなら戦乱や混乱が続いた中国には、もはやそうしたものはあまり遺っていないからだ。

中国人の知人が団体旅行の一員として東京へやって来た。宿泊先のホテルで再会した時、彼がスマホ画面で、旅行代理店から送られてきたという日本旅行のスケジュール表を見せてくれた。そこにはこう謳われていた。

〈20世紀を懐かしむ旅を、日本でどうぞお楽しみください！〉

私がきょとんとしていると、彼は笑って言った。

「日本旅行のために小銭を入れる財布を買おうと思ったが、もう中国では売っていなかった。今日もホテル近くのコンビニで買い物したが、小銭を渡してお釣りを受け取るという行為が懐かしかった。コンビニに紙の雑誌や新聞が売っているという光景も懐かしいし、路上に立って手を挙げてタクシーを拾うというのも、久々の経験だった。日本でも中国のスマホ決済は使えるのだが、あえて昔に戻ってみたら心地よかった」

ちなみに彼は、もう何年も人民元の紙幣や小銭を触ったことがなく、すべてスマホ決済で済ませているとのことで、ほとんどの中国人が同様だろうという。また東京の物価は北京と同じか、若干安いくらいだとも言っていた。

日本人が気づかない間に中国はどんどん先を行ってしまったのである。中国では、過去に遅れていたからこそ、いきなり最新の技術を投入できたという「リープフロッグ」（かえる飛び）現象も、次々に起こっている。固定電話が普及する前にスマートフォンが普及したり、クレジットカードが普及する前にスマホ決済が普及したりといったことだ。

日中逆転は産業の変遷を見ても明らかだ。30〜40年前には、電機産業をはじめとして、ほぼすべての産業で、日本はアメリカより勝っていたほどで、ましてや中国など相手にしていなかった。ところがいまでは、白物家電、テレビ、パソコン、スマホ、半導体、AI……と、次々に中国に追い越されている。

唯一残った基幹産業が自動車産業だが、2024年の新車販売台数で、ついにBYD（比亜迪）が日産とホンダを追い越した。2025年春の上海モーターショーを見たが、中国の大手メーカーの主力展示商品は、すでにEV（電気自動車）ではなく「空飛ぶクルマ」に移っていた。

一方の日本は、トヨタが「トランプ関税」に泣かされ、日産は6708億円もの巨額赤字を出し、2万人のリストラや工場縮小を発表。ホンダも二月に日産との経営統合に失敗してから迷走している。総じて言えば「最後の砦」自動車産業も、もはや風前の灯だ。

「日本の劣化」は他にもある。私は密かに「日本の中国化」と呼んでいる。10年以上前に北京で暮らしている頃に見た「風景」が、日本にも起こり始めているからだ。具体的には道路の陥没、度重なる列車の遅延、オレオレ詐欺の横行、銀行などのサービスの劣化、すぐに会社を辞めたり挨拶をしない若者の増加……といった現象だ。

それでは今後、日本はどうすればよいのか。「中国ウォッチャー」として言わせてもらうなら、日本は中国とは競わずに、「島国らしく生きる」ことである。換言すれば、鎖国をしない形での「江戸時代への回帰」だ。

それは「衰退の道」ではない。先進的で、高度福祉国家としての生活水準は維持しながら、身の丈に合わない「背伸び」を始めた明治維新より以前に、ゆっくり立ち戻っていくということだ。

江戸時代260年を通じて、約3000万人の日本人が、266藩（幕末）に分かれて、泰平の世を謳歌した。隣の清国に朝貢することもなく、世界の紛争に巻き込まれることもなく、元禄文化など華やかな独自の文化を咲かせてきたのだ。

すべてがスマート化した社会主義の「デジタルチャイナ」に対して、「アナログジャパン」でもよいではないか。私は好きな京都や奈良の街歩きをしていて、時折「cash only」（現金のみ）という看板を見かけると、ホッとした気持ちになる。

中国がアメリカと角逐し、世界の覇権を目指したければ目指せばよい。逆に、20世紀後半の文化大革命や天安門事件の時のように、思わぬ混乱の時代を迎えるかもしれない。だがそれも中国の選択だ。

一つ言えるのは、中国がどんな時代になっても、日中は相変わらず相互補完関係にあり続けるということだ。それが隣り合わせに存在する「周囲を海に囲まれた島国」と「ハイリスクな大陸国家」の「宿命」というものである。

中国はこれから、人類が未体験の超大型の少子高齢化社会を迎える。2049年の建国百周年を祝うのは、5億人の高齢者たちだ。

しかし中国には、2025年現在、介護保険は存在しないし、特別養護老人ホームのような施設も乏しい。そのため、2000年にすでに介護保険を導入した日本の少子高齢化対策の知見が、全般的に必要になってくるだろう。

日本と中国は、互いに「自国ファースト」を貫きながら淡々と付き合っていけばよいのだ。過去二千年そうだったように、これから先も……。

