ノースカロライナ・カレッジFW松窪真心がハットトリック

米ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のノースカロライナ・カレッジに所属するFW松窪真心が現地時間10月17日に行われた第25節ベイFCとの試合でハットトリック決め、4-1の勝利に貢献した。

「オプタ」によれば、21歳81日でリーグ史上最年少ハットトリックとなった。チームメートのMF小山史乃観も得点を決め、なでしこコンビでチームの全得点を叩き出した。

先発出場した松窪は前半3分、右からの浮き球パスをボレーシュートで押し込み先制ゴール。さらに5分後には左からのラストパスを再び右足のダイレクトで沈め、リードを2点に広げた。

1点を返された迎えた後半29分には小山がネットを揺らして3-1。そして同35分、松窪は相手GKへのバックパスを奪い、左足で無人のゴールへ流し込んでハットトリックを達成した。データサイト「オプタ」によれば、21歳81日でのハットトリックはリーグ史上最年少記録。2023年からアメリカでプレーする若きなでしこが新記録を打ち立てた。

松窪と小山の2人は今月欧州遠征でイタリア代表とノルウェー代表と対戦するなでしこジャパンに揃って選出されている。この勢いのまま代表での活躍にも期待だ。（FOOTBALL ZONE編集部）