戦争で一度死に、終戦直後から高度経済成長の原動力へ…「生き残った罪悪感」を抱えて生きた「戦中派」が語る日本社会

二度死んだ男たちよ

ぼくはぼくの「死」を大切にしたいと思う。

要約されざるものよ、

また逢う日まで。

田村隆一「要約せざるもの」（『水半球』）

1991年正月、滋賀県北部--。昭和時代が幕を閉じ、平成の時代がはじまって2年がたっていた。いつもならば聞こえるはずの日本海沿いの街へとつながる北陸自動車道の高架を往来する車の音も、客間に集まった親戚たちのにぎやかな声がかき消していた。

母方の祖父、小寺秀雄（こでらひでお）は隣の仏間を背に座り、次々に杯を重ねていた。北側に面した茶の間との境目あたりに座っていた私を祖父は招き、上機嫌に白い紙にその年の干支である羊の絵を筆で描いてみせた。巧みに筆を使って描かれた絵に私は喜び、くりかえし羊の絵を描いてほしいとせがんだ。白い紙には、少しずつ形の異なる羊が縦に横に何匹も並んだ。祖父は私が喜ぶ姿を満足そうに見ていた。

少し遅れて届いた祖父からの年賀状の右側には、愛らしい羊の絵が描かれ、「べんきよう しつかりやりましよう」と書かれていた。この年賀状を受けとった時、「ああ、あの時の羊だ」と思ったことまで覚えている。

この時65歳だった祖父は1925年（大正14年）10月、僧職にあった小寺看牛（かんぎゅう）（1895年生まれ）の長男として名古屋市中村区に生まれた。看牛は昭和の初め頃、住職となるために家族を連れて、滋賀県北部の福井県境に近い小さな集落に移った。祖父は中学卒業後の1943年10月、予科練の第十三期甲飛練習生として鳥取県の美保（みほ）海軍航空隊に入隊する。

翌年7月に卒業すると、京都の峯山（みねやま）分遣隊に所属した。基地を転々とし、終戦時は山形県の神町（じんまち）海軍航空隊にいた。復員後の生活について、祖父の弟が残した手記によれば「ヤンマーディーゼルの創始者山岡孫吉（やまおかまごきち）の甥と知り合い膳所（ぜぜ）駅前に『琵琶湖無線研究所』を設立した」ものの「技術者が兄貴一人、5〜6人居たが、お坊ちゃま経営で2年も持たずに解散した」ということがあったようだ。大叔父が亡くなった今となっては詳細はわからないが、この短い文章に20歳そこらの祖父の苦闘がにじんでいる。

設立したばかりの怪しげな会社が解散した後、祖父は看牛が住職を務める山麓にある寺の一角で、ラジオ組み立て販売をはじめた。やがて近くにあった牛小屋の餌場のひさしを借り、店舗を構え、ラジオの販売を続けた。受注販売と言えば聞こえがよいが、在庫を置く余裕はないので農家の人から注文を受けると、材料を大阪の問屋街で買い付け、一つ一つを手づくりした。『滋賀名鑑』によると会社の創業は1949年9月とある。終戦から4年がたった頃、牛小屋の餌場のひさしの下で、ようやく自分の足場をつくることができたのだ。

その後、店を市街地に移し、事業をラジオの製造、販売から電気工事へと広げていった。電気工事業者の名簿などによると、1980年の段階で祖父の会社の従業員数は10人、電気工事業、下水道業、家庭用機器器具卸売業を業態とする堂々たる中小企業だが、県の電気工事工業組合の理事長を務め、相応の成功を収めていたようだ。

昭和が終わった翌年、1990年からはじまる3年日記の「年頭の所感」の冒頭に「昔流に言へば早や65才の春を迎へた。早いものだ 前途を考へず走ってきた 人生気がついた時は60才の峠を越して居た 人生を意気に感じて送りたいものだ」と感慨を記した。

皆が囲んだ鍋の湯気と、酒でほてった大人たちが醸す熱気の向こう側にいた背広姿の祖父の姿は忘れがたい。その匂いまで記憶に残っている。新年を迎え、昭和とともに生きた平凡ながらも多難な人生を慰撫するかのような宴だった。戦中派と言って、まず思い出すのが祖父のこの姿であり、私が戦中派について語る上での原点は、この瞬間だった。だが、この時は祖父がそこにいることが、いくつもの偶然が重なった結果によるものだとは想像さえしていなかった。

その時から数えれば34年。戦後80年となった2025年、私は1月から何人もの戦争体験者に話を聞くために全国各地を歩き回っていた。そのなかには祖父と同じ生年、あるいは同じく予科練だった人たちがいた。京都市山科区に住む陶芸家の林康夫（はやしやすお）さんは1928年の早生まれで、歳は祖父より3つ下だが、同じ美保海軍航空隊に所属しており、期は一期下だった。

1945年春、「特攻の父」と呼ばれた大西瀧治郎（おおにしたきじろう）中将（1891年生まれ）が参謀数人を引き連れて築城（ついき）海軍航空隊を訪れ、訓示したことを林さんは覚えていた。林さんたちを前に、大西は「搭乗員は敵艦直前にして目を塞ぐ、これでは正確に『当たれない』からしっかり目を開いてゆけ」と檄を飛ばしたという。目標は第一が艦船の煙突、第二が艦尾（舵）、第三が喫水線だった。

林さんは「日頃近づく機会など全く無い人です。無理難題な話だ。赤とんぼ（日本軍の練習機）にそれをやれとは。正気かという思い」と、「命令であればやむを得ない」という思いが錯綜していた。

「人生のなんたるかを知らぬ純粋な気持ちで、教わった教育、軍国主義しか知らない少年が一直線に進む以外ない人生劇場です」

その「人生劇場」の終幕が「制空権も無い国土、米軍のグラマン戦闘機に見つかれば蚊や蝿を叩く様に撃ち落とされて、何の抵抗も出来ぬまま死ぬだけだった」ということもよく分かっていた。

別の日には愛知県東海市の各務義彦（かがみよしひこ）さんを訪ねた。各務さんは1926年生まれ。1945年8月14日夜、大刀洗（たちあらい）陸軍飛行場にいた各務さんに翌朝の出撃命令が下った。自身は特攻隊員ではなかったというが、出撃を命じる際、上官が「今回の出撃は特攻出撃だ」と言っていたと聞いた。各務さんは「鼓舞するため、特攻という気持ちで行けと言ったんじゃないかな」と推し量る。特攻でなくとも出撃すれば、生還を期すことは困難だった。家族に宛てて遺書のつもりではがきを書き、一睡もできずにその時を待った。しかし夜半過ぎ、中止の命令が出された。そして終戦を迎えた。「紙一重で助かった」のだ。

インタビュー中、各務さんは戦死した同期生の名前をそらんじた。80年という時間はいろいろなものを忘却させたが、残ったものもある。それが「後ろめたさ」だった。「死ぬときは一緒だ」とか、出撃する同期生に「すぐに行くからな」と言いながら、死ぬことはなく生き残った。だから「やっぱり生き残ったのが悪いような気がしてね」と言うしかないのだ。

「そういう気持ちは薄れないものなのでしょうか」と尋ねた私に、各務さんは、

「最近は薄れてきたけれど、ずっとあったね。戦争が終わって間もない頃はそれこそもう、やり場もないような気持ちになることがあった。今はそこまではないけれど、それでもふっと思い出す。夢にも見る」

と答えてくれた。

また別の日、私は三重県熊野市の山中に1925年生まれの倉本宣男（くらもとのぶお）さんを訪ねていた。倉本さんは16歳の時、予科練に志願し、土浦海軍航空隊に所属した。その後、1944年秋、鹿児島県の大隅半島にあった鹿屋（かのや）基地に配属された。

1945年5月7日、倉本さんは鹿屋海軍航空基地からフィリピン・ウルシー泊地に向かう爆撃機「銀河」の機内にいた。操縦士と機長が前に座り、通信と後部機銃を担当していた倉本さんは後部座席に座っていた。機体には800キロ爆弾が装着されていた。

倉本さんに「部隊名は何というんですか」と尋ねると、頭の中で反芻させるような間の後、「神風特別攻撃隊第四御楯（みたて）隊」と、一文字一文字確認するようにゆっくりと、しかし澱みなく言葉を発した。

この厳めしい隊の名前は、第五航空艦隊司令長官だった宇垣纏（うがきまとめ）（1890年生まれ）の日記『戦藻録（せんそうろく）』にも記されている。5月7日の項には「飛行場に到り東天白む時、神風特別攻撃隊第四御楯隊員に訣別す」の一文がある。この時、倉本さんはウルシー泊地に向けて飛び立ったのだ。

倉本さんの乗った銀河が沖ノ鳥島上空までたどり着いた時には、他の銀河は数機にまで減っていた。『戦藻録』には「故障の為途上攻撃機の引返せるもの逐次増加し、進撃を続くるもの僅に九機に減ず」とある。この進撃を続ける九機に倉本さんの機も含まれていたのだ。ウルシー泊地に着けば、停泊する米艦隊に装着した爆弾ごと突っ込むよう命じられていた。「一瞬で死ねる。痛くもないだろう」。死に対する恐怖はなかった。「この時代の若者はみんな死ぬ。それが少し早くなっただけだ」。そう思っていた。

沖ノ鳥島上空に着いた直後、倉本さんたちが乗った銀河は目の前の積乱雲を越そうとして、そのなかに入った。機体は揺れ、雲の外に出た時には編隊はバラバラになり、四機に減っていたという。『戦藻録』にも「指揮官機に続くもの僅に四機となり」とあり、倉本さんの証言を裏付ける。これでは突撃する前に撃ち落とされてしまう可能性が高い。作戦を実行することはできないと判断が下され、引き返した。

『戦藻録』の記述は「結局大山鳴動して鼠一匹も出でず徒に航空自滅戦に終れるのみ。完全なる失敗と云ふ外無し」とある。しかし「失敗」したからこそ、私はこうして倉本さんと話をしている。目には見えず、もはやはるか後景となっていたとしても、80年前、倉本さんが越えた死線はあった。

倉本さんは基地で次の作戦に備えているうちに終戦を迎え、復員した。故郷の駅に降り、家に帰ろうと考えていた時、トラックに乗り込んでいる人たちの姿が見えた。倉本さんもトラックに乗せてもらおうとして運転手に声をかけると、「お前みたいな敗残兵乗せるか」と罵倒されたが、先に乗っていた人が「かまわん、かまわん」と言って、引っ張り上げてくれた。それを特に激するわけではなく、淡々とした調子で話すのだ。

ただ、こう続ける。

「その人は『敗残兵』ぐらいに思ったんやろな。こっちは必死になって、命かけて戦ったんやけど」

こう言わねば収まらない感情があったのだろう。先述の林康夫さんは「我々予科練の気風は、皆同じ純真な軍国少年でした」と言っていた。終戦後の社会は「純真」な思いで、国のために戦った若者に冷たかった。世間が手のひらを返すことなんて世の常だ、仕方がないことだ、と受け流そうとしても、どこか引っかかるものがある。どれだけ忘れようとしても、命と引き替えに戦った自分の存在まで否定することはできない。そういう内奥の割り切れない思いを、そうとは言わない倉本さんの言葉から感じ取った。

長時間にわたる座ったままのインタビューが終わり、倉本さんは立ち上がろうとするのだが、うまくできない。「あれ、おかしいな」とくりかえしながらも、足をさすり、自分で立ち上がろうとする倉本さんに、私は胸が詰まった。短慮に手を貸してはいけない。だが、手を出さずにはいられなかった。私はそこに祖父の姿を重ねていた。

長い戦後だった。その長さに比べ、戦前戦中は極めて短い。戦中派にとっての戦争は主に1941年にはじまった太平洋戦争であり、その期間は長くとも5年間だ。1943年秋に徴兵猶予が停止され、「学徒出陣」となってから、より戦争を実感した学徒兵にとっては実質2年に満たない。だが、戦争の時が彼らの人生を規定したのだ。彼らは死の淵に立ち、しかし、生き残った。その時、彼らは何を感じ、何を見たのか。そして戦後をどう生きながらえたのか。

戦中派の生き残りでさえ、戦争で一度は死んだ。彼らはいかによりよく生きるかの模索の最中に軍隊に入り、いかに死ぬかを迫られ、戦後は再びいかに生きるかを問われた。死を前提にした生は戦後、当たり前のように、生を前提とした死へと変わった。一身で、ここまで切迫感のある生と死を体験した世代はもう二度と現れないだろうし、現れない方がよいだろう。

一度死んだ彼らは生きながらえて終戦直後から高度経済成長の原動力となった。まだ彼らは全体像を描ける立場ではなかったが、あの時代の橋や道路やビルや映画や小説には戦中派の手垢がついている。幾つもの季節が過ぎていったが、彼らの残した痕はまだ消えてはいない。私たちが生活するこの社会は戦中派の希望と諦めとむなしさによってつくられている。大きく言えば、戦後社会を考えることは戦中派を考えることになる。もっと内面的なことを言えば、生と死の問題を考えることは戦中派を考えることであり、またその逆でもあり得るのだ。

私たちは死と無縁ではいられない。幸い戦争の当事者となる可能性は高くないが、災害によって命が奪われる恐れは決して非現実なものではない。しかも自分の命は助かっても家族や大切な人を喪うことはある。そんな時、人はその現実にどう向き合い、忘れようとするのか。またはそのいずれに対しても拒絶するのか。

大切な人の死に接した後、私たちは死者によって動かされる。言い換えれば、行動の最大の動機は死者の存在となる。それを本書では、死者が内在化されると表現している。死者の存在は目には見えないが、生者の心に存在する。そして生者は死者に対して答えなき問いを投げかけ続ける。それは、本質において戦中派の戦後の生き方を支えた姿勢と変わらない。戦中派の生と死は戦後社会の精神性のみならず、私たちの生をさえ照射するのだ。

昭和という時代に強い関心を持ち、2020年1月に亡くなった評論家の坪内祐三（つぼうちゆうぞう）（1958年生まれ）は『新潮45』2016年12月号で「今年35歳の人は昭和56（1981）年生まれ。／その年齢の人がギリギリで昭和の記憶を持っている」と書いた。そんな昭和時代を知るしんがりのような1981年生まれの私が、こうして昭和を再見しようとしている。

