お下がりで十分なのに。4歳の息子から「ポケモンのTシャツ買って！」その結果 →『驚きの変化』が

物を大切にする心を育てるために、お下がりを与えるという方もいるのではないでしょうか。

しかし、親の価値観が必ずしも、子どもの感性に合っているとは限りません。

今回は、筆者自身が子育て中に気づかされた、自分の価値観と向き合ったエピソードをご紹介いたします。

息子「ポケモンのTシャツ欲しい！」買うのを躊躇っていたが……！？

息子はとても喜び、そのTシャツをどこに出かけるにも着たがるほどでした。

Tシャツを手にした時の息子の笑顔、そして「ありがとう！」と大きな声でお礼を言う姿に心が温かくなりました。

今までお下がりが多かったので『自分が選んだ、自分のもの』が出来たことで物に対する愛着が芽生えたのだと思います。

子どもが欲しがるものを『ムダ！』と切り捨てるのではなく、寄り添うことも時には必要だと感じたのでした。

