社会現象を巻き起こしたNHK連続テレビ小説（通称「朝ドラ」）『虎に翼』（2024年度前期）が来年3月、スピンオフとして戻ってくることが発表され、ファンは大いに沸いている。

【画像】夢を叫ばない「闘わない人」の物語？ 「ばけばけ」の場面写真をすべて見る

伊藤沙莉主演の『虎に翼』は、日本初の女性弁護士で後に裁判官を務めた三淵嘉子をモデルに、男女不平等や朝鮮人問題などの社会的テーマに正面から向き合った。「攻めの朝ドラ」と評された同作は、第62回ギャラクシー賞テレビ部門大賞を受賞するなど、高い評価を受けた。長い朝ドラの歴史でも、間違いなく1つのエポック的作品と言えるだろう。

そこから『おむすび』をはさみ、『虎に翼』の系譜を継いだと言えるのが「アンパンマン」作者のやなせたかしとその妻・暢をモデルとした『あんぱん』（2025年度前期）である。



「ばけばけ」主演の高石あかり 公式Xより

異例の長尺で戦争を描いたことや、当時大多数だったであろう軍国主義者としてヒロインを描いたこと、さらに敗戦後に世の中の価値観がひっくり返り、「逆転しない正義」を夫婦で探し求めていく物語は多くの賞賛を得た。

“社会派朝ドラ”はなぜアンチも生み出した？

『虎に翼』も『あんぱん』も、明確に「反戦」の思いをベースにして現代と地続きの問題を描き、戦争の気配が迫る現代の空気に警鐘を鳴らす役割を担う“社会派朝ドラ”だった。

しかしこれら“社会派”の2作は大反響の一方で、アンチも少なからず生んだ。

例えば『虎に翼』は女性差別の問題だけでなく、家父長制に縛られる男性の苦しみや、戦わない・戦えない女性の疎外感も描いていたし、外国人や障碍者、同性愛者など、あらゆるマイノリティの「生きづらさ」を掬い上げ、寄り添おうとした。

にもかかわらず、男性と見られる視聴者や夫婦で観ていた層の夫側から「男が責められている気がする」といったボヤキが多数あがった。

また、あらゆる差別を取り上げるスタンスは視聴者自身の無自覚の差別意識を刺激することもあり、拒否反応を示す者や、極端な例では「外国人差別や性的マイノリティへの差別なんてない」と、差別自体を否定する者も出てきた。

加えて、「朝ドラ」という枠の特殊性もある。

朝ドラは他のドラマと違い、惰性や時計がわりに観る層も含めて、長年の視聴者が多い。それだけに、社会現象になるような話題作が登場すると、いわゆる「朝ドラ新規視聴者層」に対して、違和感を唱える層がいるのだ。

地元の常連が集う店が急に注目され、観光客が押し寄せて常連の居場所がなくなるような心境にも近いだろうか。

特に『虎に翼』はこれまで朝ドラを観たことのなかった若い世代にも注目され、そうした人達が「朝ドラなのにすごい」と驚くことに、従来の朝ドラファンは「別に特別じゃない」「どの朝ドラもみんなやってきたこと」と反論することもあった。

『虎に翼』と『あんぱん』に出た「物語よりもメッセージが前面に出ている」という批判

さらに面白いのは、『虎に翼』を絶賛していた層は『あんぱん』も高く評価し、批判していた層は『あんぱん』も批判していた傾向が見えること。

『虎に翼』と『あんぱん』に共通する批判として、史実との整合性を重視する視聴者からは、様々な改変箇所がモデルとなった人物への敬意を欠くという指摘があった。どちらにも「物語よりもメッセージが前面に出ている」「プロパガンダ作品」という批判が上がったのも事実だ。

全ての人の平等を求める人権派的な要素や、多くの人の共通の願いであるはずの「反戦」を掲げたドラマが、結果的に朝ドラ視聴者を分断してしまったのはなんとも皮肉な事態である。

反響が大きくなりやすい社会派路線に朝ドラは向かうのかという流れの中、明確に異なるスタンスを打ち出しているのが、現在放送中の『ばけばけ』である。

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）とその妻・小泉セツをモデルにしたオリジナル作品で、主演は郄石あかり。『ばけばけ』のキャッチコピーは、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」だ。

制作統括の橋爪國臣は、現代の閉塞感と明治時代の混沌とした状況が重なって見えるとしつつ、「一般の人々」に焦点をあてる作品として、企画の初期段階の発想について次のように語っている。

「何かを成し遂げたわけではない、山奥に住んでいる売店のおばちゃんのような、普通の人の話が描けたらいい」（プレジデントオンライン10月4日記事）

その点、脚本のふじきみつ彦は、コントなども手掛けてきた人であり、『阿佐ヶ谷姉妹 のほほんふたり暮らし』などを観てもわかるように、「何も起こらない普通の日常」を描く名手。ふじきは2025年9月22日発売の「本がひらく」（NHKドラマ・ガイド掲載インタビュー）でこう語っている。

「ほかの登場人物たちも、明治になって上級武士から没落したり、自分が思い描いたようにいかなかったり、みんなどこか悲しみや切なさを抱えています。でも、その苦しさを何とかしようと真面目に生きている姿が笑えたらいいなと思うんです」

借金や身売り話が次々でてくるのに、悲壮感がない理由

実際、郄石あかり扮するヒロインの周りでは「うらめしい」ことばかりが起きる。明治元年に武士を引きずる上級武士の家に生まれ、父は働かず貧乏で、うさぎビジネスを始めたかと思いきや、すぐさまうさぎバブル崩壊で長屋暮らしに転落。父の行方不明を経て、ヒロインは小学校を辞めて織子として織物工場で働き始める。

父が牛乳配達、母が内職をしても借金は一向に減らず、借金取りから遊郭への身売りを示唆され、婿取りを決意するが、見合いは難航。ようやく良い婿を迎えたは良いが、織物工場が経営不振に陥り、その工場の社長で幼い頃から世話になってきた親戚が病に倒れ、ヒロインが実はその親戚の実子で、養子に出されたことも見えてくる……。

まだ3週間とは思えない波乱万丈の物語が繰り広げられているわけだが、それでも物語に悲壮感はなく、そこここに笑いが散りばめられている。

「闘わない人」の「闘わない物語」に安心する人も

こうした作風は、『虎に翼』『あんぱん』との決定的な違いを生んでいる。『虎に翼』の主人公は、「はて？」という口癖で既存の価値観や差別を問い続け、当時「正しい」とされていた社会のあり方に疑問を投げかけた。

『あんぱん』の主人公は「正義なんか信じちゃいけないんだ。そんなもの、簡単にひっくり返るんだから」と語り、「逆転しない正義」を探した。いずれも正義感が強く、「闘う人」の物語だった。

対して『ばけばけ』の登場人物達は、世の中のうらめしさを嘆き、はかなみ、日々をひたすら懸命に生きるばかりの、「闘わない人」である。

『虎に翼』『あんぱん』が描いた反戦の思い、現代にも地続きの問題を提示した意義は大きい。しかし同時に、そうした「闘う物語」に息苦しさを感じた層もいた。

かつて『おしん』の時代は、貧困はエンタメ的に消費できるものだったのかもしれない。しかし、現在進行形で底なしの貧困化が進み、分断や格差を痛感する視聴者が多いからこそ、そうしたどうにもならない日々の中で一生懸命生きる姿を笑いに変える『ばけばけ』に安心する人は多いだろう。

近年の朝ドラは戦争を描く昭和モノや実在のモデルがいる物語のほうが視聴率も評判も高い傾向があるが、それでも完全なオリジナルの現代モノも何作かに1つは作られる。この振り幅の大きさこそが、朝ドラが60年以上続いてきた要因だ。

「うらめしい」状況で必死に生きる人々の可笑しさ・美しさは、ただそこに生きる人々を愛おしむものだ。問題は何も解決しないけれど、そんなうらめしい中にも笑えること、楽しいことはある。夢を叫ばなくても、特別なことを成し遂げなくても、普通に生きていることそのものに価値がある――それは、いま苦しい人たちへの静かながらも確かな救いとなるかもしれない。

（田幸 和歌子）