元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新。2026年のカレンダーのオフショットを掲載した。13日には白のレースのキャミソールワンピースのオフショットを投稿していて〝第2弾〟となる。



今回は半袖のセーターに黒のショートパンツにロングブーツ姿で笑顔で横たわっている写真。「2026年カレンダーオフショット この冬はロングブーツを買って、たくさん履きたい！と思いました」とつづり、「カレンダー受注販売は10月21日火曜までです！！！」と呼びかけた。



9月23日の投稿では壁掛けカレンダーが4500円、卓上カレンダーが3000円、壁かけ＆卓上カレンダーに加えてイベント＋サイン会参加券が付いたメンバーシップ会員限定セットが１万5000円（いずれも税抜）と発表している。



渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため仕事を休養し、2024年８月末で同社を退社した。同年10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表し、専門治療が終了したこと明かしていた。現在はフリーで活動中。



（よろず～ニュース編集部）