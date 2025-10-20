「古墳時代の常識」が変わる？…最新の研究により明かされる、世界史の中の「古墳時代」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、10月23日に発売される本書より「はじめに」を公開する。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

この本で何をしたいのか

この本は、考古資料によって、古墳時代（3〜7世紀）の歴史をできるかぎり編年体（起こった出来事を年代順に記してゆく書き方）で叙述しようとする、初めての試みである。じかに年代がわかる考古資料は稀である。にもかかわらず編年体の歴史叙述ができるようになったのは、近年における年代測定法の発展によるところが大きい。

動植物遺体に含まれる放射性炭素の量からそれが生きていた年代を測る「放射性炭素年代法」と、樹木年輪の幅やそこに含まれる元素の同位体比の変化のパターンをもとにそれが切られた年代を割り出す「年輪年代法」とがその双璧である。

すでに考古学は、これまで長く育んできた遺構（古墳や住居などの不動産的資料）や遺物（土器や石器品、金属製品などの動産的資料）のそれぞれの変化の過程、すなわち新旧の順番づけの、くわしい体系をもっている。

この体系に、上記の二つの方法で得られた年代の数値を当てはめ、日本のどの地域であっても、ある古墳が築かれた年代や、ある村が現れたり廃れたりした年代のおおよそが知られるようになってきた。これに加え、北関東のように噴出年代のわかる火山灰や火砕流の層が拡がっているところでは、古墳や村がその層よりもどのくらい上や下で検出されるかを見ることによって、より確かな年代の補強が可能である。

さらに、弥生時代以前とちがって古墳時代は、『三国志』などの中国史書のほか、『古事記』『日本書紀』などの日本固有の文字記録に、その出来事がはっきりと記されている。古墳時代の前半はまだ神話色が強くて使いにくいが、後半には信憑性も高まり、考古学だけではとらえにくい具体的な歴史の動きを復元する手がかりとなる。ともすれば考古学は文字記録の都合のよいところばかりを「つまみ食い」しがちであるが、本書ではそうではなく、できるだけ確実な内容を慎重かつ最低限に参照する（中国史書、および、おおむね六世紀以降の『日本書紀』）。

むしろそうすることにより、考古資料の語りに骨太の歴史的文脈を与え、幅広く豊かな古墳時代史の叙述を導きたい。年代測定と文献史学の成果を取り入れた編年体の歴史叙述。これがこの本の第一の目標である。

第二に、これまでの古墳時代史の叙述が、大きな古墳に葬られた一部の有力者たちの動きに偏ってきたことは否めない。大きな古墳とともに膨大にある小さな古墳や、そこに葬られた多数の人びとが住んでいた集落こそが、古墳時代の歴史を動かした力のみなもとであって、その変化をつぶさに追うことによって社会全体の歴史が浮かび上がってくる。

幸いにも近年、古墳時代の集落の変動や消長をつぶさにたどる研究が、各地で進展している。その結果、従来から関心の中心であった大きな古墳の変動や消長も、集落の動きときわめて密接に連動していたことが明らかになってきた。大きな古墳の動向は、単に政治史だけではなく、社会全体の歴史動態を反映しているのである。この認識に立って、大きな古墳だけにとらわれない古墳時代の歴史叙述をすることを、この本の第二の目標とする。

最後に第三として、古墳時代の歴史は日本列島とその周辺だけで完結するものではなく、世界史ないしは人類史の一部であることを強く意識したい。古墳時代が始まって終わる紀元後一千年紀は、古墳時代の地球規模の気候環境の変動にも影響され、古代帝国の世界から中世民族国家の世界へと、人びとを束ねる枠組みとシステムとが大きく組み替えられた段階である。ユーラシア大陸の東の端の沖合に浮かぶ日本の島々に巨大な古墳が現れて、王や有力者の政治組織が台頭したのは、この世界史的組み替えの一環とみなされる。

歴史の動きをグローバルにとらえるこのような視点は、近年、国際的に盛んになってきた。また、グローバルな歴史の動きを導いた一因とみられる気候変動が、ここ十年来の高精度古気候復元の研究の進展により、一年ごとの乾湿や寒暖の変化として、具体的に把握されつつある。こうした視点や成果を取り込んで、世界史の一部としての古墳時代史を叙述することを、この本の第三の目標にかかげる。

社会全体や世界の動きを視野に入れ、文献史学の成果も取り込んだ、考古学による古墳時代の編年史の総合的叙述。この本でしたいことは、それである。

