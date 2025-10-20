¤¸¤Ä¤Ï¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿¤¯¤ÎÄÌÀâ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤«¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡ÄºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿·¤·¤¤´Ø¥ö¸¶¡×
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖÄÌÀâ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤äÁÏºî¤À¤Ã¤¿¡ª
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¡ÖÀ¾·³¤Î¼óËÅ¼Ô¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¡ÇÔ¤Ï¾®ÁáÀî½¨½©¤Î¿²ÊÖ¤ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÀâ¤ò¡¢170ÄÌÍ¾¤ê¤Î½ñ¾õ¤«¤éÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´Ø¥ö¸¶¡×¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¹â¶¶ÍÛ²ð¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×
´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¶áÇ¯¡¢Ä¹Â¤Î¿ÊÊâ¤ò¤È¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÄÌÀâ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸åÀ¤¤ÎÁÏºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÄÌÀâ¤ÏÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÄÄ¹5¡Ê1600¡ËÇ¯9·î15Æü¤ËÈþÇ»¡Ê¸½ºß¤Î´ôÉì¸©¡Ë¤Î´Ø¥ö¸¶¤ÇÅìÀ¾Î¾·³¤¬¹çÀï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
·ÄÄ¹3¡Ê1598¡ËÇ¯8·î¡¢ÂÀ¹ÞË¿Ã½¨µÈ¤¬Ë×¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÅ·²¼¤òÁÀ¤¦¸ÞÂçÏ·¤ÎÉ®Æ¬¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¡¢Ë¿Ã²È¤Î°ÂÂÙ¤ò¤Ï¤«¤ë¸ÞÊô¹Ô¤ÎÉ®Æ¬¡¦ÀÐÅÄ»°À®¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤¿¡£ÉðÃÇÇÉ½ô¾¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤Æ¶á¹¾¡Ê¸½ºß¤Î¼¢²ì¸©¡Ëº´ÏÂ»³¤Îµï¾ë¤Ëê¯µï¤·¤¿»°À®¤Ï¡¢²ñÄÅ¡Ê¸½ºß¤ÎÊ¡Åç¸©¡Ë¤Î¾å¿ù²È¤Î²ÈÏ·¡¦Ä¾¹¾·óÂ³¡Ê¤«¤Í¤Ä¤°¡Ë¤È¼¨¤·¤¢¤ï¤»¡¢ÅìÀ¾¤«¤é²È¹¯¤ò¶´·â¤¹¤ëÀïÁè¥×¥é¥ó¤òÎ©°Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤â¤È¤Å¤·óÂ³¤ÏÎÎÆâ¤Î·³È÷¤òÁý¶¯¤·¡¢·ÄÄ¹5Ç¯4·î¡¢²È¹¯¤ò¤ª¤Ó¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Ä©È¯Åª¤Ê½ñ¾õ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÄ¾¹¾¾õ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£²È¹¯¤Ï¼«¿È¤ÎÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢·³Àª¤òÎ¨¤¤¤Æ²ñÄÅÆ¤È²¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤ä»°À®¤Ï¡¢ÌÁÍ§¡¦ÂçÃ«µÈ·Ñ¤Î½õ¸À¤Ë¤·¤¿¤¬¤¤ÌÓÍøµ±¸µ¤òÌ¾ÌÜ¾å¤ÎÁíÂç¾¤È¤·¤Æ¡¢¾åÊý¤ÇµóÊ¼¤·¤¿¡£»°À®µóÊ¼¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¤¿²È¹¯¤Ï¡¢²ñÄÅ¹¶¤á¤Ë½¾·³¤·¤Æ¤¤¤¿½ô¾¤ò²¼Ìî¡Ê¤·¤â¤Ä¤±¡Ë¡Ê¸½ºß¤ÎÆÊÌÚ¸©¡Ë¤Î¾®»³¡Ê¤ª¤ä¤Þ¡Ë¤Ë¾¤½¸¤·¡¢7·î25Æü¡¢·³µÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¾®»³É¾Äê¡×¤ÎÀÊ¾å¡¢Ê¡ÅçÀµÂ§¤ò¤Ï¤¸¤áË¿Ã²¸¸Ü¤Î½ô¾¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ²È¹¯¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á´·³¤Î»Îµ¤¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢»°À®¤é¤òÆ¤¤Ä¤Ù¤¯È¿Å¾¡¢À¾¾å¤·¤¿--¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ø¥ö¸¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¿Ëö¤Ï¡¢¤ª¤è¤½¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
9·î14Æü¡¢´ØÅì¤«¤éÈ¿Å¾¤·¤Æ¤¤¿Åì·³¼çÎÏ¤Ï¡¢ÈþÇ»¤ÎÂç³Á¾ë¡Ê¸½ºß¤ÎÂç³À¾ë¡Ë¤ËäÆ¤ëÀ¾·³¼çÎÏ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£¾ë¹¶¤á¤òÉÔÍø¤È¤ß¤¿²È¹¯¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÌîÀï¤Ë»ý¤Á¤³¤à¤¿¤áºö¤ò¤á¤°¤é¤·¡¢¡Öº´ÏÂ»³¾ë¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É÷Ê¹¤òÎ®¤·¤¿¡£µï¾ë¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁË»ß¤·¤¿¤¤»°À®¤Ï¡¢Ìë¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´·³¤òÎ¨¤¤¤Æ¾ë¤ò½Ð¤ë¤È¡¢Åì·³¤Î¿ÊÏ©¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ·Þ¤¨·â¤Ä¤Ù¤¯´Ø¥ö¸¶¤ËÉÛ¿Ø¤·¤¿¡£¹çÀï¤Ï15ÆüÁáÄ«¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢²È¹¯¤ÈÉÔÀï¤ÎÌ©Ìó¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿À¾·³¡¦ÌÓÍøÀª¤Ï¡¢Ëµ´Ñ¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê²È¹¯¤ÈÎ¥È¿¤ÎÌ©Ìó¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿À¾·³¤Î¾®ÁáÀî½¨½©¤Ï¡¢¾¾Èø»³¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅì·³¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿²È¹¯¤¬Àµ¸á¤´¤í¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤âËÜ¿Ø¤òÁ°Àþ¤Ë°Ü¤·¡¢¾¾Èø»³¤Ë°Ò³Å¼Í·â¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌä¤¤Å´Ë¤¡×¡Ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢½¨½©¤Ï¶Ã¤¤¤Æ»³¤ò¶î¤±²¼¤ê¡¢ÂçÃ«µÈ·Ñ¤Î¿ØÃÏ¤Ø¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤ËÀ¾·³¤ÏÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Åì·³¤Î¾¡Íø¤¬³ÎÄê¤·¤¿--¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢²È¹¯¤Î¡ÖÌä¤¤Å´Ë¤¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¸«Êý¤¬¡¢¤Û¤Ü·ëÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¹¾¾õ¡×¤ä¡Ö¾®»³É¾Äê¡×¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢´Ø¥ö¸¶¤Ç¡ÖÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÀï¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤µ¤¨¡¢µ¿¤ï¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â½¾Íè¤ÎÄÌÀâ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°ìÈÌ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¤¤¤Þ·Ç¤²¤¿¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤ËµìÄë¹ñÎ¦·³»²ËÅËÜÉô¤¬¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¡ÊÆ±»þÂå¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿½ñ¾õ¤äÆüµ¤Ê¤É¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¡Ø´Ø¥ö¸¶·³µÂçÀ®¡Ù¡ØÆÁÀî¼Âµª¡Ù¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÔ»¼»ËÎÁ¤â¤â¤È¤Ë¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØÆüËÜÀï»Ë¡¡´Ø¸¶Ìò¡Ù¡ÊÎ¦·³»²ËÅËÜÉôÊÔ¡¢1911Ç¯¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·³¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ì¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÏ¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤¬¡Ö¹¶·âÌÜÉ¸¤ò¤ï¤¶¤ÈÏ³±Ì¤µ¤»¤Æ¡¢Å¨µ¡Æ°ÉôÂâ¼çÎÏ¤ò¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼¤Ë¤ª¤Ó¤¤è¤»¤¿¡×¡ÖÌ£Êý¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ã¥¯´ðÃÏ¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Á°Àþ¤Î¥é¥Ð¥¦¥ë´ðÃÏ¤Ø°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÄÌÀâ¤Î¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×¤Ë¤ª¤±¤ë²È¹¯¤Î¹ÔÆ°¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡Ê¤â¤Ã¤È¤â¼ÂºÝ¤Î²È¹¯¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤¢¤ë¤¤¤ÏÅêµ¡Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄÌÀâ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢1960Ç¯Âå¤Ë¡Ö¹ñÌ±Åªºî²È¡×»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤¬Ä¹ÊÔÎò»Ë¾®Àâ¡Ø´Ø¥ö¸¶¡Ù¤ò¾å°´¤¹¤ë¡£¡ÖËÅÎ¬¤ËÄ¹¤±¤¿Ï·¾¡×¤È¡ÖÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¤ÃÒ¾¡×¤ÎÂÐÎ©¼´¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤òÁí³ç¤¹¤ëÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÀï¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö´Ø¥ö¸¶Áü¡×¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¾®Àâ¤ä±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ì¡²è¤ä¥²¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÆÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¸Ç¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÅìÀ¾Î¾·³¤ÎÉÛ¿Ø¿Þ¤ò¸«¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î·³¿Í¥á¥Ã¥±¥ë¾¯º´¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ØÀ¾·³¤Î¾¡Íø¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ÊÇÏ¤ÎÁÏºî¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤äÊ¸³ØÇî»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÎò»Ë¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¤é¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤½¤ì¤ò»Ë¼Â¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤Î¸¦µæ»Ë¤Ë¡¢¡Ö¸åÀ¤¤ÎÊÔ»¼»ËÎÁ¤ò¤â¤Á¤¤¤º¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÇ½é¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÇòÊö½Ü¡Ê¤·¤é¤ß¤Í¤¸¤å¤ó¡Ë»á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÇòÊö»á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾®»³É¾Äê¡×¤Ï°ì¼¡»ËÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡ÖÅì·³¤¬À¾¾å¤ò·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï·³µÄ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌä¤¤Å´Ë¤¡×¤¬¸åÀ¤¤ÎÁÏºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¾®ÁáÀî½¨½©¤Ï³«Àï¤ÈÆ±»þ¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¡¢À¾·³¤ÏÂ¨»þ¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¸«²ò¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ê¡Ø¿·²ò¼á¡¡´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤Î¿¿¼Â¡¡µÓ¿§¤µ¤ì¤¿Å·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤ÎÀï¤¤¡Ù2014Ç¯¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ®¼Ô¤â¡¢¡Ö¤â¤·¤â´Ø¥ö¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¤Î¤ß¤òÆÉ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¹çÀï¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¼Â¸³¤ò»î¤ß¡¢¡Ö¾®ÁáÀî½¨½©¤Ï¹çÀïÁ°Æü¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡Ê¡Ø°ì¼¡»ËÎÁ¤Ë¤ß¤ë´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡Ù2015Ç¯¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£
¿·¤·¤¤¸¦µæ¤ÎÎ®¤ì¤¬°ìÈÌ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡ÖWeb2.0¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎÏÀÊ¸¤ä°ì¼¡»ËÎÁ¤ËÃ¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÅÅ»Ò·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Îò»Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡Ö½¾ÍèÀâ¤Ï¤É¤¦¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ÖNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤Ó¡¢²È¹¯¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Î¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤½¨½©¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¡Ö¾¾Èø»³¤ËÅ´Ë¤¤ò¼Í¤«¤±¤è¡ª¡×¤ÈÌ¿Îá¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¤Þ¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤Î¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¤Ç¤Ï¹çÀï¼«ÂÎ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤º¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¸åÀ¤¤ÎÊÔ»¼»ËÎÁ¤ò¤â¤Á¤¤¤º¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Îò»Ë¸¦µæ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢20À¤µªÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ê¡¼¥ë³ØÇÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈà¤é¤Ï¡¢Æ±»þÂå¿Í¤ÎÆüµ¤ä½ñ¾õ¡Ê¡Ö¥¨¥´¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¡Ë¤ò½¸¹çµ²±¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤¤¡¢ÊÛ¾ÚË¡Åª¤Ê¼êË¡¤ÇÎò»Ë¤ÎºÆ¸½¤ò»î¤ß¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥ï¡¼¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÎÀï¤¤¡×¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢½¾Íè¡¢1815Ç¯6·î18Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¼þÊÕ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ç¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÊÌÆ¯Ââ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤¦¤¨¤Ë¡ÖÅ·¸õ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¹¶·â³«»Ï¤ò13»þ¤ËÃÙ¤é¤»¤¿¡×¤³¤È¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹·³¤È¥×¥í¥¤¥»¥ó·³¤Î¹çÎ®¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÄÌÀâ¤ò¤â¤È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸¹ë¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥æ¡¼¥´¡¼¤Ï¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÀïÆ®¤òÉÁ¤¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¯¤ë¥×¥í¥¤¥»¥ó·³¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥·¥£¡ÊÊÌÆ¯ÉôÂâ¤Î»Ø´ø´±¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸í²ò¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¾®Àâ¤ä±Ç²è¤Ç·«¤êÊÖ¤·ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¶¯¤¤ÀèÆþ´Ñ¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àï¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹·³Ê¼»Î¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢¥×¥í¥¤¥»¥ó·³»²ËÅÁíÄ¹¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢ÊÌÆ¯Ââ¤¬»Ø¼¨¤É¤ª¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¤¥»¥ó·³¤Î°ìÉô¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ë¤Ê¼Ââ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡Ê½¾ÍèÀâ¤è¤ê2»þ´ÖÁá¤¯¡Ë¹¶·â³«»Ï¤ÎÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥·¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤º¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢·ÄÄ¹5Ç¯9·î15Æü¤ËÈþÇ»¤Î´Ø¥ö¸¶¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÀïÆ®¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·Àâ¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿·Àâ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÄÌÀâ¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»ÊÇÏ´Ø¥ö¸¶¡×¤¬Ç¾Î¢¿¼¤¯¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÄñ¹³¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×¤òµñ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÃæÀ¤¤Î½ªßá¤â¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÀ®Î©¤È¶áÀ¤¤ÎËë³«¤±¤â¡¢¤³¤Î¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¹çÀï¤Î¡ÖÁ°Äó¡×¤¬Ê¤¤ë¡Ö¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡×¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·²¼¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¹çÀï¤Î¡ÖÁ°Äó¡×¤¬Ê¤¤ë¡Ö¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡×