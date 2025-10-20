◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)

18日に行われた箱根駅伝予選会で、東海大学が5位で本選出場を決めました。

来年1月2日と3日に行われる箱根駅伝への出場権をかけた今予選会は各校上位10名の合計タイムにより競われ、全42校中上位10校に箱根路(はこねじ)への切符が渡されました。

昨年の予選会で、東海大は9人目までが順調にゴールしましたが10人目を走っていたロホマン・シュモン選手(現4年)がゴール直前で倒れ、途中棄権に。チームは14位となり、12年ぶりに本選出場を逃す結果となっていました。

リベンジを期して臨んだ今年、東海大は10時間34分07秒のタイムでフィニッシュ。5位に入り、2年ぶり52回目の本選出場を果たしました。

チームトップのタイムを記録した主将の花岡寿哉選手(4年)は、「去年ここで敗退して、この1年は“東海大学の過去の栄光を捨ててゼロから挑戦”というスローガンを立てていた。チーム全体でこの大会に調子を合わせることが出来た」と手応えを語りました。

「入学してから駅伝で自分は笑えたことがない」と明かした花岡選手。来年の本選へは向けては「最後はシード権を取って笑えるように」と目標を掲げました。

また、昨年アクシデントがあったロホマン選手が今レースではチーム6位でフィニッシュ。ロホマン選手は「去年の悔しい気持ちを糧にこの1年頑張ることが出来た。今日こうして全員で本選出場を決められてうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せました。

「去年と比べ緊張感は全然無く、『今年は絶対行ける』という強い覚悟と自信を持ってスタートラインに立つことが出来た」と、充実ぶりを語ったロホマン選手。

因縁のゴール手前にも、「今年は余力を残すことができて、スパートをかける余裕もあった。最後しっかり力を出し切ろうと、良い気持ちで走りきることが出来た」と満足のいくレースが展開できたことを喜びました。