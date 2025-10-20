『週プレ』創刊59周年記念、“NIPPONグラドル59人”がみせた圧巻グラビア
20日発売の『週刊プレイボーイ』44号（集英社）では、創刊59周年を記念してNIPPONグラドル59人の圧巻グラビアも展開した。
登場したグラビアアイドルは、葵りんご、青山ひかる、蒼山みこと、赤城ありさ、浅沼 凛、阿澄音々、天木じゅん、天野麻菜、天羽結愛、絢月みけ、伊織いお、池田ゆうな、石井優希、石岡真衣、石垣果蓮、石橋てるみ、一ノ瀬のこ、五木ゆうり、宇佐美なお、音羽美奈、夏乃さやか、神川さあや、神山みれい、倉田アンナ、紅羽祐美、小日向ななせ、桜木美緒、佐野なぎさ、爽香、新海まき、鈴木ふみ奈、せのん、高月りな（※高＝はしごだか）、竹川由華、ちとせよしの、塚越愛実、徳江かな、永瀬ひな、夏川いおり、夏未ゆうか、七瀬みるあ、成瀬かのん、西永彩奈、西本ヒカル、のののん、葉月あや、原つむぎ、まいてぃ、幕田みゆ、松本みいな、愛森ちえ、丸山りさ、三木優彩、美登りみ、水湊まり花、美波那緒、める、森くるみ、山田かな（五十音順）。センターグラビア16ページ＆大規模ロケ密着DVD映像は47分を収録している。
【別カット】59人がプールで…圧巻のグラビアを展開した“NIPPONグラドル59人”
なお同号には、日向坂46の大野愛実・藤嶌果歩・松尾桜、青山ひかる、葵成美、倉沢しえりが登場する。
