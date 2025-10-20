不機嫌ハラスメント、加害者側にどの程度認識があるか（写真はイメージ、maroke／Shutterstock.com）

（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）

気分次第で誰もが加害者にも被害者にもなり得る

近ごろ耳にすることが増えた言葉に、不機嫌ハラスメント、通称フキハラがあります。不機嫌な口調や態度などを示すことで周囲を不快にさせる行為を指す言葉ですが、「いつもニコニコしてなければならないのか」「何でもかんでもハラスメント扱いするな」といった反発の声も聞こえてきます。

不機嫌な人がいることで、場の空気が重くなる感じはきっと誰もが一度ならず経験したことがあるでしょう。わざわざハラスメント扱いしなくとも、不機嫌さがもたらす弊害は多くの人が肌感覚で理解していると思います。

そのためか、「ただの不機嫌」「気にしなければいい」などと一蹴し、フキハラを問題視しようとしない向きもあります。また、“不機嫌”という文字がすでにネガティブな意味合いを持っているだけに、“ハラスメント”という言葉をつなげると意味が重複しているような気もします。

では、フキハラとは話題作りのために不機嫌なだけの状態を大げさに切り取った雇用系バズワードに過ぎず、あえてハラスメント認定してまで対策を考えるような問題ではないのでしょうか。

いま職場には、○○ハラスメントが溢れかえっています。セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）やパワー・ハラスメント（パワハラ）、カスタマー・ハラスメント（カスハラ）などはすでに社会に定着し、問題意識も広く共有されています。

一方、何でもハラスメント扱いする姿勢を嫌がらせの一種だと捉える、ハラスメント・ハラスメント（ハラハラ）なる言葉もあります。こうなってくると言葉遊びのようですが、フキハラを同じ系列の言葉だと感じている人も少なくないかもしれません。

ただ、フキハラには他のハラスメントと様相が異なる点があります。加害が生じる場面に、これといった特徴がないことです。セクハラであれば性的な意味合いが含まれる言動に限られますし、パワハラなら力関係の上下が前提となるといった特徴があります。

ところが、フキハラは加害者の気分次第でいついかなる場面でも発生しますし、加害者が上司だとも限りません。気難しい部下の言動に上司が気を使い、腫れ物のように接して被害者になってしまうこともあります。つまりフキハラの場合、いつでもどこでも誰もが、気分次第で被害者にも加害者にもなり得るということです。

加害者側の認識の有無、実際に不機嫌か否かの見極めが重要

上司や部下や同僚たちがイライラしていて、「感じ悪い」という印象を抱いた経験がない人などいないでしょう。逆に、自分自身が周囲にそうした印象を与えたことが一度もないと言い切れる人もいないのではないでしょうか。

ここに、フキハラならではの厄介さがあります。何かにイラついた人が暴力的な態度に出たり大声で怒鳴ったりすれば、それはハラスメント認定するまでもなく、分かりやすいあからさまな加害行為でしかありません。

しかし、語尾がちょっとキツくなったり、目つきが鋭くなったり、ため息をつくなど、それとなく不機嫌さが漏れ出てしまっているようなケースは、どこから加害行為なのかが微妙です。フキハラには、そんなふうにそれとなく繰り出され「機嫌が悪いのかな」などと周囲の人たちに憶測させながら、嫌な空気を漂わせていく独特の気持ち悪さがあります。

フキハラは別掲図のように4つのタイプに分類できます。縦軸を自らの言動が周囲に影響を与えているという加害者側の認識の有無、横軸を加害者が実際に不機嫌なのか否かとして整理します。

加害者側が周囲に影響を与えていると認識していて、かつ不機嫌な場合は『受動攻撃型』です。受動攻撃とは怒鳴り散らすなど直接的に態度に示すことはせず、舌打ちやため息、皮肉などを通じて間接的に相手を追い込みダメージを与える行為を指します。

周囲としては、分かりやすく態度に表れれば、はっきり攻撃だと認識できて、反撃したり誰かに助けを求めたりしやすい面もあります。しかし、「怒ってるんだろうな」と憶測するだけでは身動きがとりづらく、もどかしさの中で神経ばかりがすり減っていきます。

それに対し、加害者側に認識はあるものの実際は不機嫌ではなく、不機嫌なフリをしているような場合もあります。例えば、業績好調で気が緩みそうな職場で、上司があえて厳めしい雰囲気をまとい、場の緊張感を保とうとするようなケースが挙げられます。

本当は感情を害しているわけではないものの、「もっと業績を上げないと怒られそうだな」などと周囲に圧力をかけるために不機嫌を装う『気合注入型』です。しかしながら、周囲に意図が伝わらないと単なる嫌がらせだと受け取られかねません。

一方、周囲はフキハラだと感じているのに、加害者は認識していない場合もあります。実際に不機嫌ではあるものの、周囲には悟られていないと思っているタイプは『制御不能型』です。本人は隠しているつもりでも、無意識に舌打ちしたり貧乏ゆすりをしたりと言動の端々から漏れ出て周囲に伝わっています。

それに対し、加害者が本当に不機嫌でも何でもない場合は『誤解体質型』です。例えば、日ごろから眉間にシワを寄せてしまうクセがあったり、打ち合わせ中に相手の話を遮って「で、用件は？」「それ必要？」などとツッコんで焦らせたりします。本人にとってはそれが通常運転なのですが、相手は気を使って怖いと感じたり委縮したりしがちです。

もはやパワハラに近いフキハラ被害にどう対処すべきか

これら4タイプで最もたちが悪いのは、受動攻撃型でしょう。不機嫌だと加害者自身の仕事がはかどらないばかりか、委縮した周囲の生産性も下げてしまいます。加害者は自身の言動が及ぼしている悪影響を自覚し、感情を制御する必要があります。

一方、受動攻撃型への被害者側の対応としては、相手の感情が高ぶっている間は下手に関わらない方が無難です。時間の経過とともに不機嫌が収まるのを待てればよいですが、どうしても接触が避けられない場合には、簡潔に用件を済ませ、できる限り接点を減らす工夫が必要になります。

気合注入型の加害者は、自身の振る舞いによる影響を冷静に観察しなければなりません。本人は良かれと思ってやっていても、周囲にフキハラだと受け止められてしまうと、職場に有益な緊張感を与える域を超えて委縮させ、パワハラに近い行為になってしまいます。不機嫌を装った気合注入は、まずは信頼関係ができていてこそ効果を発揮するものです。

被害者側としては、日ごろの信頼関係や阿吽の呼吸などが形成されていないと加害者が本当に不機嫌なのかどうか察知するのは難しいかもしれません。

加害者側の心情が判然としない場合は「今日はちょっと雰囲気が怖いです」などとさらっと投げかけてみて、反応を見るのも一つの方法です。受動攻撃型とは異なり、気合注入型の場合は本当に機嫌が悪いわけではないので、加害者側にも聞く耳を持つ心のゆとりがあると思います。

制御不能型と誤解体質型の加害者は、自らの状況を客観的に眺めるクセをつけないと、知らず知らずのうちに不本意に周囲の人を威圧してしまいます。制御不能型の加害者は、頭に血が上っているだけに、深呼吸するなどイライラした時に自身の感情を落ち着かせる術を習得する必要があります。

実際には不機嫌でも何でもない誤解体質型の加害者は、普通に振る舞っていてもそう見えてしまうだけに気の毒な面もあるかもしれません。ただ、本人に責任がなくとも、周囲は気を使っています。通常の振る舞いが周囲には不機嫌に映ってしまう可能性を認識しておけば、声のトーンを和らげたり、不用意なため息などを減らせるでしょう。

制御不能型の加害者に対して被害者ができることは、不機嫌な雰囲気が漏れ出ていると指摘してあげることです。不機嫌な状態に陥ってしまっている加害者がそれを抑えようとしている心情に寄り添いつつ指摘すれば、聞く耳を持ってくれやすくなります。

しかし、もし相手が受動攻撃型だった場合は地雷を踏むことになり、かえって事態を悪化させてしまいかねません。指摘するかどうかは、まずは相手がどのタイプか観察した上で判断した方が無難です。

そして、加害者が誤解体質型と判断できた場合には、遠慮せずしっかり指摘してあげた方が良いと思います。本人としても気づく機会が得られないまま周囲から敬遠され、つらい思いをし続けることになりかねません。

声を掛けられず「敵視」してしまう職場の問題点

このように不機嫌を周囲にまき散らすフキハラは4つのタイプに整理できますが、重要なのは、内実を確認せずに「フキハラだ。むかつく」などと敵視してしまわないことです。単に誤解体質型なだけかもしれません。

あるいは、受動攻撃型や制御不能型の場合もありますが、人間は感情の生き物です。職場で長時間一緒に過ごす間に、自分自身も含めて、誰もがフキハラの加害者にも被害者にもなり得ると心得ておく必要があります。

フキハラを感じた時、もちろん不機嫌になった本人が感情をコントロールするのが一番大切なことではありますが、日ごろ良好な関係性が構築されていれば「なんか、機嫌が悪くないですか？」と気軽に声を掛けられるものです。

それがフキハラの一言で片づけられてしまうとしたら、そもそも職場の人間関係が良好ではない証しかもしれません。あなたの職場では、気軽に声を掛け合えていますか？

筆者：川上 敬太郎