50年後、都内のごみ処分場は限界… ごみ清掃芸人滝沢秀一さんが教えてくれたプラスチック分別の大切な話

国際環境NGO「グリーンピース」によると、東京都23区の最後の埋め立て処分場と言われている新海面処分場は、今後50年以上の埋め立てが可能とは言われているものの、限界に達してしまうと、東京のごみは行き場を失うと警鐘している。

そう、このままではこどもたちが大人になったころ、ごみの行き場が失われてしまう可能性があるというのだ。では一体、どうしたらいいのだろうか。ゴミ清掃員としても働くお笑い芸人の滝沢秀一さんに、今日からできるごみの減らし方を教えてもらうことにした。

FRaUでは2022年より、こどもたちからSDGs17のゴールに沿って、「2030年に創造したい世界」をテーマに自分たちで考えたアイディアを募集している「考えよう！ 『ミライの地球』Frau SDGs eduこども プレゼン・コンテスト」（以下、「こどもプレゼン・コンテスト」）。4回目を迎えた2025年は、8月のこどもたちが夏休みの期間に「FRaU×KANEBO こどもコンテストワークショップ」を開催。４コマ編成の授業形式で環境問題や多様性など、こどもたちにいま知ってほしい社会の授業を行った。

４つの授業ではそれぞれクイズが出題されたり、講師からの問いかけにこどもたちが答える時間も。初めは遠慮しがちだったこどもたちだったが、次第に積極的に手を挙げ、意見を発表するように。その姿に「こどもプレゼン・コンテスト」が目的としてきた“自由な発想を大事にする場づくり”を、今年は実際の場として提供できたのかもしれないと実感した。今回は４回にわたり、その授業の内容を詳しくお伝えしている。

滝沢秀一（ごみ清掃芸人）

1976年、東京都生まれ。太田プロダクション所属。1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」結成。お笑い芸人としての芸能活動と並行して、2012年からごみ清掃員として働く。2019年刊行のまんが『ゴミ清掃員の日常』と2020年刊行の『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』（いずれも講談社）は累計10万部を突破。2020年から、環境省サステナビリティ広報大使。消費者庁『食品ロス削減推進大賞』の委員長賞を受賞。エッセイ集『このゴミは収集できません』（白夜書房）、『ごみ育』（太田出版）、『すごいゴミのはなし』（学研プラス）など著書多数。結成16年以上のベテラン芸人たちによるトーナメント形式の賞レース「THE SECOND」では、2023年準優勝、2025年ベスト８。

4時限目では、プラスチックに関する授業をごみ収集会社で清掃員として働きながらお笑い芸人としても活躍する「マシンガンズ」の滝沢秀一さんにしていただいた。授業内容を詳しくお伝えする。

今回はごみの中でも分別に迷う「プラスチック資源（以下、プラ資源）」をピックアップ。参加した親子は、クイズに参加しながら、身近なごみの分別について学んだ。授業が終わるころには、たくさんのこどもごみ博士が誕生。司会はFRaUwebの新町真弓編集長が務めた。

ごみと資源の違いって？

――滝沢さん、まずはごみって何ですか。

「ごみは“もう使いようがなく、燃やしたり埋め立てたりするもの”です。なぜ分別が必要になったかというと、ごみを減らすため。例えば可燃ごみの中から、封筒、カレンダー、お菓子の箱などを取り出すと、雑紙（ざつがみ）として資源回収され、もう1回、紙に生まれ変わらせることができるんです。プラスチックも廃棄量が増えたので、資源にしましょうということなんです。いま、ペットボトルや段ボールなどはごみではなく、再利用できる“資源”ですよね。

こうして他のごみの分別も進んで資源になっていけば、もしかしたらごみという言葉はこの世の中からなくなるかもしれないんですよ」（滝沢秀一さん、以下同）

――でもプラスチックは分別がとても複雑ですよね。燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ、資源物など、それぞれの製品によって分別が変わるので、とてもわかりにくいなと感じています。そこで今日は滝沢さんにプラスチック分別について教えていただき、皆さんにも覚えて帰ってもらえたらなと思います。

プラスチックの分別クイズ！

――今回は、クイズ形式で皆さんに出題しながら滝沢さんに答えていただきます。まずは発泡スチロールの箱。どうしたらいいでしょうか？

「プラスチック資源（以下、プラ資源）でOKです。発泡スチロールだけで集めるのも大事です」

――納豆パックはどうでしょうか？

「こちらもプラ資源で出せます。ただし、洗ってください。水で流すだけでも、結構落ちるんですよ」

――湿布をはがした透明フィルムは？

「プラ資源で大丈夫です」

――洗剤のつめかえパックは？

「使い切っていれば、プラ資源でOKです」

――洗わなければいけませんか。

「使い切った状態だったら、大丈夫です。お弁当の容器など汚れを取り除く理由は、衛生さを保つため。プラ資源を集めると、すぐに分別が始まるわけではなく、リサイクル工場で数日おくからなんです。お弁当容器をそのまま放置していたらゴキブリが寄って来てしまうからなんですよ」

――トラベル用はみがきセットは？ チューブ内は使い切っています。

「その地域が、商品などを包んでいる際に出る“プラスチック製容器包装”と、“プラスチック製品”のどちらで回収しているかで異なります。杉並区は資源として回収しているのが“プラスチック製容器包装”なので、この場合は可燃ごみになります。ただ文京区は“プラスチック製品”を回収しているのでプラ資源に出せます。家庭に配られる、自治体のパンフレットを見てもらうとどちらで分別しているかわかりますよ」

――修正テープ、これはどうすればいいでしょうか。

「このテープの部分がプラスチック以外なので可燃ごみになります。全部使い切って、プラスチックだけだったらプラ資源。この状態だとまだ使っている途中ですよね。汚れているものとか、プラ以外のものが入っていると、たいていは可燃ごみになります」

――スティックのりはどうでしょう。

「プラ以外が入っているので、ごみです」

――食品が入ったままでも資源に出せますか？

「ごみになってしまいます。でも洗えばプラ資源に出せます。だから僕は、お皿洗いのついでに水につけておきますよ。ある程度取れれば大丈夫です」

――洗ってある食品トレーは？ 入っているバランと、値札シールが付着したふたはどうでしょう？

「もう皆さんわかりますね。正解は、プラ資源です。ふたについている紙はざっくりとでもはがしてくれれば、リサイクルする途中で熱を加えるので、消えてなくなります。でも全員が取らないと、機械が詰まってしまうんです。ある程度取ってくれたらプラ資源で出せます」

識別マークに思わぬ落とし穴

――次は滝沢さんに、識別マークの話を聞こうと思います。リサイクルするためにも識別マークを覚えると、分別の参考になるということですよね。

「参考にはなります。でも例えば、先ほどのスティックのり。容器にはプラマークがありましたよね。でもこれは“プラも含まれています”というだけ。プラ以外の素材も含まれているので、燃えるごみになるんです。実は、このマークは我々のためではないんですよ。業者さんが、プラ資源のリサイクルのためのお金を払いました、協力しましたよという証拠であって、プラ資源で出してくださいと示すマークではないんです」

――え！ プラマークが付いていたらプラ資源に出せるのかと…。どうしたらいいのでしょう。

「参考にはなりますね。でもマークを鵜呑みにせず、分別する前に、他の素材が含まれていないかちょっと考えてみてほしいです」

――引き続き、クイズを出題したいと思います。ここからは、プラマークがないとか、迷いそうなものばかりを集めてみましたよ。まずは荷物をまとめるテープ。

「プラ資源です。ただ、杉並区（プラスチック製容器包装回収地区）では可燃ごみですね」

――定規はどうでしょうか？

文京区（プラスチック製品回収地区）だと、プラ資源になります。ただ杉並区（プラスチック製容器包装回収地区）であれば可燃ごみ。自治体によって違います。

――クリアファイルも、同じかなと思うんですが。

「そのとおり。これはプラ資源ですね。編集長もわかってきましたね」

――ゼリー飲料の容器は。

「飲み切ったと仮定しましょう。そうなったらプラ資源で出して大丈夫です。キャップをすればゴキブリが寄ってこないからそのまま出しても大丈夫ですが、本当は洗ったほうがいいと思います」

――保冷剤も迷います。

「プラマークがついてることもあるんですよね。でも可燃ごみです。保冷剤とおむつの中身は一緒なので、もし中身を取り出して水に流そうとすると、水を吸収して下水がつまってしまうことも。そのまま可燃ごみに捨ててください。回収しているスーパーもあるようです」

――ヤクルトとR１の容器。洗ってあります。

「アルミのふたは可燃ごみ、容器はプラ資源に分別してください。R１はペットボトル、ふたはプラになります。ペットボトルは単一素材と言って、もう一回ペットボトルに生まれ変われる可能性があります」

――使い捨てコンタクトレンズのケースはどうでしょう。

「家庭で処分する際は、アルミのふたは可燃ごみ、ケース本体はプラ資源に出せます。コンタクトレンズ店では回収しているところもありますよ」

――レトルトのお味噌汁の容器は、どう捨てればいいですか？ ‎‎

「紙マークがついていても、防水加工がされているので紙として出すと問題があります。可燃ごみに出してください。具や味噌の入っている袋も可燃ごみです」

――ボールペンはいろいろな素材が含まれています。どうしたらいいですか？‎

「可燃ごみですが、回収ボックスのあるお店に持っていけば資源として再利用されます」

9割ルールとは

――携帯用の鉛筆削りは？

「可燃ごみです。刃の部分は金属ですが、9割が燃える素材であれば、一部燃えないものが付いていても可燃ごみに出せるというルールがあります。例えば、洋服もボタンなどをすべて取り外す必要はありません。こうしたものは複合素材といって、いろんなのものが混ざっています」

――バインダーファイルはどうでしょうか。

「先ほどの9割ルールが適用されるので、これも可燃ごみです」

あと50年でごみ処分場は限界に

――ごみを分別しないとどうなるんでしょうか？

‎「ごみ捨て場がなくなってしまいます。燃やした後、それで終わりではありません。燃やして出た灰を埋めるところを最終処分場といいますが、東京23区の場合、あと50年でいっぱいになってしまうんです。日本全体だと、実は25年ぐらいしかごみが捨てられないと言われています。もしお子さんが10歳だったら、35歳の時にはいっぱい。だからごみ自体を減らすために分別をしましょう、ということなんです」

――それは大変です。そうならないためにも、私たちがいまからできることは、どんなことがありますか。

「まずは、ごみか資源かということを考えて分別しましょう。資源として使えるものをごみに出さずに分別したら、ごみを減らせますよね。

それから、買う時に捨てることまで考えてほしいと思います。“これって、家にあるもので代用できるな”と思えば、ごみの元を断つことになりますよね。使い終わった後、食べ終わった後にどうするかまで考えて買っていただけたら嬉しいですね。そうすれば生活はもっと豊かで楽しくなると思います」

撮影／神谷美寛（講談社写真部）

商品にならなかった化粧品をアップサイクル絵の具に。KANEBOの研究員が教えてくれた開発話