“異次元の活躍”でさらに高まる大谷翔平への期待、ワールドシリーズで歴史を塗り替える5つの方法をMLB公式が特集
10奪三振＆3本塁打を記録した大谷に、もはや不可能はないように思える(C)Getty Images
まさにスカイハイ、青天井だ。現地時間10月17日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発し、投手として6回0／3を2安打無失点10奪三振、打者としては3本塁打を放ったドジャースの大谷翔平。圧巻のパフォーマンスで全米をまたも震撼させたが、MLB公式は18日に「オオタニがワールドシリーズで新たな歴史を築く5つの方法」と題した特集記事を掲載した。
その5つがどれもとてつもない偉業ばかり。二刀流への期待がかつてないほど高まっていることを物語っている。
1つ目が「投手として最高の打撃成績」。昨年のワールドシリーズは右肘手術のリハビリ中だったため、DHで打者専念の出場だった。今ワールドシリーズは初の二刀流出場。同サイトは投手の1試合での打撃最高成績を並べて、いずれも更新に期待を寄せた。安打は1988年第2戦のオーレル・ハーシュハイザー（ドジャース）ら3安打が5度。本塁打は2008年第4戦のジョー・ブラントン（フィリーズ）ら1本が15度。打点は1970年第3戦のデーブ・マクネリー（オリオールズ）の4が最多で、塁打は1919年第7戦のダッチ・ルーサー（レッズ）の7が最多だという。
「オオタニにとってハードルが低く思える。マウンドの成績に関係なく、例えば1試合2本塁打すればクリアできる」と指摘した。
2つ目は「1試合での投打そろって最高の成績」。1926年の第3戦でヤンキース相手に先発して完封勝利を飾り、本塁打と単打の2安打で2打点したジェシー・ヘインズ（カージナルス）を超えるべき例とした。
3つ目は「試合を決める一打を放ち、救援投手として登板」。今シリーズのドジャースは先発投手が好調なことが原動力となっていると指摘。「彼が終盤にDHを解除し、リリーフで投げるシナリオを想像するのは難しくはない。その後も試合に残るためには外野の守備に就く必要もあるが、彼はそれを受け入れることを表明している」と伝えた。
4つ目は「1試合4本塁打」。かつてワールドシリーズで記録されたことはないが、今季の大リーグ全体では3度もあった。「3度の1試合4本塁打は史上初めて。もしワールドシリーズで4本塁打の試合が生まれるならば、明らかに今年だろう」と提唱した。
5つ目は「ノーヒットノーランか完全試合を達成し、打席でも貢献する」。ワールドシリーズでは1956年の第5戦でドン・ラーセン（ドジャース）が完全試合を達成したが、2打数無安打だった。また同じポストシーズンでいえば2010年の地区シリーズ第1戦でロイ・ハラデー（フィリーズ）はノーヒットノーランを達成し、打席でも3打数1安打1打点だったと添えた。
「彼のおかげで私たちは大きな夢を見ることができる。これらは可能性が高いものから、低いものの順にリストした」。途方のないスケールのものまで、大谷だったら不可能はない。MLB公式サイトもそう想像を膨らませていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]