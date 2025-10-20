「愛子天皇」実現にまた一歩近づいた…三笠宮家「大分裂」がもたらした意外な影響

「ご家族の話し合いにより決まった」

9月30日に開かれた皇室経済会議で、彬子さまが三笠宮家を継ぎ、信子さまは新たな宮家「三笠宮寛仁親王妃家」の当主に就任されることが決定した。女性が当主の宮家、いわゆる「女性宮家」が２つ創設されたわけだ。

「宮内庁は『ご家族の話し合いにより決まった』と説明しているものの、具体的な内容については『承知していない』とくり返しています。2004年ごろ、寛仁さまががんで闘病中だったにもかかわらず、夫婦関係が悪かった信子さまは宮邸を出て別居しました。

そんな母親を許せなかったことが、母と娘の確執につながったと言われてきた。その火種が今日まで続き、今回の『大分裂』を招いたわけです」（皇室ジャーナリスト）

これまでも高円宮家の久子さまのように、女性皇族が宮家の当主を務めた前例はある。しかし多くの場合は、親王が亡くなった際に臨時で就任したケースであり、未婚の女性皇族が当主となるのは、江戸時代の桂宮家（旧桂宮家）以来163年ぶり。加えて信子さまのように、「親王妃家」という形で宮家を設立するのは極めて異例だ。

国会での議論はどこへ？

「これまで天皇の男系継承にこだわる一部の保守派が、『女性宮家は女系の天皇につながりかねない』と強硬に反対し、国会での議論もなかなか進みませんでした。ところが皇室のほうから、図らずも女性宮家が2つもできてしまったことになります。

もし彬子さまが当主のまま結婚するとなった場合、皇室を出て一般人になるのか、それとも宮家に残るのか――解決すべき課題は山積しています」（同前）

現行の皇室典範では、今回の彬子さま、信子さまのように、女性皇族が未婚のまま独立した生計を営むケースまではカバーされていない。まさに法律面でも想定外の事態だが、皇室とって予想外の事態を引き起こす可能性もある。

「この一件が前例となれば、愛子さまや佳子さまだって、『ご家族の話し合い』によって宮家の当主になれるわけです。

愛子さまが天皇家の当主となれば、それはすなわち『愛子天皇』ということでしょう。三笠宮家のご本人たちと宮内庁がどこまで意識しているのかわかりませんが、皇室の将来を左右する大事件とも言えるわけです」（同前）

遅々として進まない国会の議論をよそに、「親子喧嘩」が大きな地殻変動をもたらすのかもしれない。

さらに関連記事『三笠宮家の「相続バトル」、これから「第２ラウンド」が始まりそうな驚きの理由』では、今回の大分裂の裏側をレポートしている。

【つづきを読む】三笠宮家の「相続バトル」、これから「第２ラウンド」が始まりそうな驚きの理由