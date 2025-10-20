ほとんど丸見せ状態…TWICE・モモ、胸元ぱっくり衣装で放つ貫禄美貌に「私の神様」の声【PHOTO】

TWICE・モモが美貌あふれる衣装SHOTでファンを釘付けにしている。

【写真】非現実的…モモ、胸元ぱっくり衣装

モモは最近、自身のインスタグラムを更新。

ハートの絵文字とともに「Victoria's Secret…2」とキャプションに綴り、米ニューヨークで行われたランジェリーブランド「Victoria's Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）」のショーに出演した際の衣装姿を披露した。

淡いピンクのランジェリー風トップスにジャガー柄のミニ丈ワンピースを合わせたコーディネートで、フェミニンかつクールな魅力を醸すモモ。ボリューミーな美貌は投稿を目にした人々を釘付けにさせ、自信にあふれた表情も多くのファンを虜にさせていた。

この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い！」「私の神様」「アイラブユー」「とてつもなく美しい…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは去る10月10日、デビュー10周年を記念したスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースした。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。