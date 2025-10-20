次々とスピンオフが誕生し、世界観の拡大を続ける「ザ・ボーイズ」シリーズ。本家は次のシーズン5で終了するが、「ジェン・ブイ」をはじめとするスピンオフはどこまで進むのか？ 各シリーズの行方について、製作者エリック・クリプキが語っている。

米のインタビューで、メキシコを舞台にしたスピンオフ「ザ・ボーイズ：メキシコ（原題）」の進捗を問われたクリプキ。「パイロット版の脚本が執筆されているところ」と述べ、脚本家のガレス・ダンネット・アルコセールを「素晴らしい書き手で、内容もとても面白い」と絶賛。「制作されることを願っていますが、まだ開発段階です」と現在の状況を説明した。

また、2022年に配信されたアニメシリーズ「ザ・ボーイズ ダイアボリカル」に関しては、シーズン2の可能性は「ほぼない」とのこと。「残念ながら、視聴者数がシーズン2製作を正当化できる水準に達していなかったんだと思います」という。変わらずシリーズ継続を望んでいるものの、現時点でゴーサインは出ていないそうだ。

大学版スピンオフ「ジェン・ブイ」は現在シーズン2が配信されており、2025年10月23日にシーズンフィナーレを迎える。クリプキは「シーズン3の構想があり、すごく楽しみにしている」としつつ、こちらも実現するには「十分な視聴者数が必要」と強調した。「今、まさに数字が注目される時期です。1年後まで待たず、今すぐ で（シーズン2を）観てください。十分な視聴者数が集まれば、シーズン3を制作できるでしょう」と呼びかけた。

ただいま撮影中の前日譚ドラマ「ヴォート・ライジング」にも「同じことが言える」という。「可能であれば、シーズン2の構想もあります。彼ら（Amazon）は全面的なサポートとチャンスを与えてくれていますが、ビジネスなので僕たちも成果を出さなくてはなりません。視聴者がたくさん集まることを願っています」。

ちなみに「ジェン・ブイ」の今後に関しては、ショーランナーのミシェル・ファゼカスも「シーズン3を作る方法はいくつもあると思います」と。学園モノならではのアイデアについても触れていた。

本家「ザ・ボーイズ」シーズン5は2026年配信予定。そのほかスピンオフ作品もAmazon Prime Videoで配信中。

