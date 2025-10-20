人気ドラマ「ブレイキング・バッド」（2008-2013）のジェシー役で知られるアーロン・ポールが、監督『ダークナイト』3部作への出演オファーを受けていたことを明かした。

米のインタビューで、ポールは「何年も前、クリストファー・ノーランと別のプロジェクトについて話し合った」時のことを振り返り、「彼が手がけていたバットマン映画の一作で、すごく小さな役をオファーされたんです」と発言。しかし、スケジュールの都合で断らざるをえなかったという。

「別のプロジェクトを撮影していたので、どうしても受けられなかったんです。本当に小さな役でしたが、それでも構わなかった」というポール。「彼のユニバースに参加したかった」とも述べて、自らのバットマン愛を語っている。

「僕はクラシックなゴッサムが大好きだし、バットマンを愛しています。一番大好きなのはバットマンかもしれません。だって彼は人間味のあるリアルな男でしょう？ 金持ちで、大量のガジェットを持っていて、決してふざけたことはしないんです。」

また、「僕はスーパーマンも大好きですよ、すべてがいい。選択肢が無限にある、楽しくて素晴らしい世界です」と、DC作品への愛を爆発させた。

もっとも、ポールがどのキャラクターをオファーされたかは不明。もっとも、先日『ダークナイト』を観た際には「3部作のどれかに、30秒でも出演出来たら最高だっただろうなと考えてしまいました」という。

『ダークナイト』3部作は、『バットマン ビギンズ』（2005）『ダークナイト』（2008）『ダークナイト ライジング』（2012）から成る。全世界興行収入は24億ドル以上に達し、スーパーヒーローを描いた最高傑作シリーズのひとつと評される。ちなみに、『ダークナイト』が公開された2008年には、ポールの出世作「ブレイキング・バッド」もスタート。ジェシー・ピンクマン役で大ブレイクし、エミー賞を3度受賞している。

Source: