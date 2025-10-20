¡Ö·¡¤ê½Ð¤·Êª¡×¤ÎÌÜÍø¤¡¢»þ·×¤ÎÆ»¤Ø¡¡¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÅÁÆ»»Õ¡¦¹¾¸ýÂç²ð¤µ¤ó
¹¾¸ýÂç²ð¤µ¤ó¡£7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢Åìµþ¤Î½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡á¸åÆ£ÍÎÊ¿»£±Æ
Àµ³Î¤Ê»þ´Ö¤òÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍÑ¤¬Â¤ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼º£¡¢µ¡³£¼°¤ÎÏÓ»þ·×¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
2016Ç¯¤ËÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï½ÂÃ«¶è¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¡¦¾¾Þ¹¡Ê¤·¤ç¤¦¤È¤¦¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬¤Ç¤¤¿¡Ö¹¾¸ýÍÎÉÊÅ¹¡¦»þ·×Å¹¡×¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¹¾¸ýÂç²ð¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉÒ´¶¤Ê¿Í¡¹¤ò»þ·×¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢µû»Ô¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«3»þ¤«¤éÆ¯¤¡¢·î¼ý30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¼ÒÄ¹¤Î¤«¤Ð¤ó»ý¤Á¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿»þ´ü¤À¡£¼ÒÄ¹¤È³Æ¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¤¢¤ë¹ñ¤Î²¦Â²¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ËÆ±¹Ô¡£¡ÖËÍ¤Î¤ªµëÎÁ¤Ï·î9Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ï1²¯¤ÇÇã¤Ã¤¿¼Ö¤òÂ¨¡¢2²¯¤ÇÇä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¥ä¥Õ¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¸ÅÃå¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¡Ö»ÅÆþ¤ì¡×¤ÏÇÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤ò²ó¤Ã¤Æ°áÎÁÉÊ¤Î¥´¥ß¤Î»³¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤ò·¡¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¼êË¡¡£¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬°ìÆü20Ãå¤È¤«¡¢Ä¶¹âµéÀ¸ÃÏ¥Ó¥¥å¡¼¥Ê¤ÎÌ¤»ÈÍÑ¤â¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Ò¤È»³500±ß¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ1Ãå3Ëü±ß¤ÇÇä¤Ã¤¿¡×
¤ä¤¬¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤Ë¡£Ã±¤ËÇäÇã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢½¤Íý¤·¤ÆÇä¤ë¡£¡Ö100ËÜÇã¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿ËÜ¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¹¾¸ý¤µ¤ó¤¬Åö½é¤«¤éÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸»þ·×¡¢¤½¤ì¤â¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¡£Åö»þ¤Ï¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢18¶â¤Î¥±¡¼¥¹¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¡¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤Î»þ·×¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬30Ëü¡Á50Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÉáÊ×Åª¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÁÇºà¤â¹âµé¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
1970Ç¯Âå¤Î¥¿¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¡¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ï6»þ°ÌÃÖ¤Î²¼¤Ë¡ÖSWISS MADE¡×¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖPARIS¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ºÇ¤â¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡á¸åÆ£ÍÎÊ¿»£±Æ
ÆâÉôµ¡¹½¤È¥±¡¼¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀ½Â¤ÈÖ¹æ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¢IWC¤Ê¤É¤Î»þ·×Àì¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤È°ã¤¤¡¢Êõ¾þ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸»þ·×¤Ë¤ÏÆâÉôµ¡¹½¤ËÈÖ¹æ¤Î¹ï°õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÉáµÚ²Á³ÊÂÓÍÑ¤ÎÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤µ¡³£¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤â¤·Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â½¤Íý¤äÉôÉÊ¸ò´¹¤¬½ÐÍè¤ë¤·¡¢ÆâÉôµ¡¹½¤´¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤â¡Øµ¶Êª¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î»þ·×¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»ÅÆþ¤ì¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀâ¤¤Ê¤¬¤éÇä¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÃæ¸Å»þ·×ÀìÌçÅ¹¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£¡ÖÆ±¶È¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤ÈÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2010Ç¯ÂåËö¤¢¤¿¤ê¤«¤éÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÉü¸¢¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤Î¥¿¥ó¥¯¡¦¥ë¥¤¡¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï200Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸»þ·×¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï»þ·×¤ò»ÅÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤µ¤äÊª¸ìÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÁª¤ó¤Ç¡¢°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÄ¾¸å¤Þ¤Ç¤ÏÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿Ãæ¸Å»þ·×»Ô¾ì¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬µÞ·ã¤ËÆß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»þ·×¤ò»ñ»º¤ÈÂª¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î»þ·×¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¹¹¤Ë¸²Ãø¤Ç¡ÖËÍ¤Ï°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2Ç¯Á°¤Ë2000Ëü±ß¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¤éÍâÆü¤Ë2500Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»þ·×¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÃæ¸Å»þ·×Å¹¤ÇÂçÎÌ¤ËÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë»þ·×¤¬¹¥¤¤Ê¤ªµÒ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢º£¤Î¤Û¤¦¤¬»Ô¾ì¤â·òÁ´¤À¤·¡¢ËÍ¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤°ÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤ä¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢»þ·×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÃæ¸Å»þ·×¤ÎÈÎÇä¶È¼Ô¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÅöÁ³¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¿·ºî¾¦ÉÊÅ¸¼¨²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤¬¹¾¸ý¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¿ÍÊª¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£