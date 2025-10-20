「自分より背の低い男子」を恋愛モードに導くセリフ９パターン
好きになった男性の背が自分よりだいぶ低い場合、「恋愛対象として見てもらえないのではないか」と懸念してしまう女性は多いようです。身長差を乗り越えて恋を始めるためには、どんなジャブを打つのが有効なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性158名に聞いたアンケート調査を参考に「『自分より背の低い男子』を恋愛モードに導くセリフ」をご紹介します。
【１】「私は性格重視だから」と身長を気にしないことをほのめかす
「見た目より中身だと言ってくれたら、なんとなく気づく」（20代男性）というように、異性に求めるポイントは「性格」だと宣言するパターンです。前振りとして先に相手のいいところを褒めておくと、信憑性も増すでしょう。
【２】「こういうカップルがいたら面白いよね」と明るく誘う
「『面白い』がちょっと引っかかりますけど、一瞬カップルになった気になれる」（20代男性）というように、自分たちを客観視して「アリじゃない？」と迫るパターンです。「みんなにノミの夫婦だと思われそう」などと言ってダメ押ししてしまいましょう。
【３】「こんなでかい女を彼女にしたい物好きなんていないよね…」と自虐に走って気を引く
「『いや、俺がいる！』と言ってしまいますよね」（20代男性）というように、コンプレックスを思い切り吐き出してしまうパターンです。「海外に行ったらたくさんいるんじゃない？」とマジメに指摘されるようなら、脈はないと思ったほうがいいかもしれません。
【４】「見た目によらずドMだからガンガンこられると落ちる」と口説き方を指南する
「『ええー、本当にいっていいの？』って感じですよね（笑）」（20代男性）というように、自分の弱点と攻略法をさらけだして「来いよ」と挑発してしまうパターンです。とはいえ、あまり強調しすぎると「誰でもいいのか」と勘違いされてしまうので多用は禁物でしょう。
【５】「カッコいい人より、かわいい人がタイプかな」とさりげなく好意を伝える
「こうなったら、かわいいキャラでいくしかないかと覚悟を決めます（苦笑）」（10代男性）というように、背が低い男性が好みだと遠回しに伝えるパターンです。ただし自分をかわいいキャラではなく、カッコいいキャラだととらえている男性には的外れな示唆になるかもしれません。
【６】「いつもはヒールだけど今日はぺたんこ靴を履いてきたよ」とけなげなところを見せる
「一緒に歩く自分を立ててくれてるのかなと思って嬉しい」（10代男性）というように、身長差を埋める努力をアピールするパターンです。相手の低身長をバカにしたように伝わるのは心外なので、ニュアンスには気を付けましょう。
【７】「いつもこの背の高さで恋を逃してるんだ…」と悲しげに漏らして同情を誘う
「『俺で良かったら初めての彼氏になりたい』と手を挙げたくなるかも（笑）」（10代男性）というように、高身長のせいで恋が成就しないと嘆いてみせるパターンです。「そもそも理想が高いだけでは？」と一笑に付されないよう、普段から謙虚な姿勢を見せておきたいところです。
【８】「元カレも私より背が低かったけど気にしない」と過去の実績を強調する
「過去の彼氏が背が低い人ばかりなら、自分もいけるんじゃないかとは思います」（20代男性）というように、自分の恋愛遍歴を紹介してみるパターンです。目当ての男性と元カレの共通点を「低身長」以外にも見つけたら、さらに説得力は増しそうです。
【９】「うちの両親はお父さんのほうが背が低いんだよね」と身近な事例を挙げる
「『身長差カップルもアリだ』と言いたいことは伝わる」（10代男性）というように、身近なケースを披露するパターンです。鈍い人には「背の高さはお母さんの遺伝？」くらいにしか思われないので、両親のラブラブぶりを説明して真意をわからせましょう。
相手の自尊心を傷つけないように注意しながら「背の低い人は恋愛対象として大歓迎」だと伝えるのがポイントとなるでしょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計158名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
