◆高校野球◇秋季全道大会 第６日 ▽準決勝 旭川実０−７北照＝７回コールド＝（１９日・大和ハウスプレミストドーム）

準決勝２試合が行われた。北照は、７―０の７回コールドで旭川実に完勝。エース右腕の島田爽介（２年）が３試合連続完投となる７回完封勝利を挙げ、１３年ぶりの決勝進出を決めた。白樺学園は、８―１の７回コールドで立命館慶祥を下し、６年ぶりの決勝進出。１番・横田晃大中堅手（１年）が２安打１打点で打線をけん引した。センバツ出場一般枠「１」を懸けた決勝は、きょう２０日に行われる。

＊＊＊＊

北照の“ミスター完投”は、準決勝でも安定感抜群だった。許した６安打は全て単打で、大崩れすることなく７回１死球無失点。９２球での３試合連続完投に島田は「ピンチを背負っても０点でしのげた。また少し成長できたかな」と白い歯がこぼれた。

初戦から連投となった１６日の駒大苫小牧戦でも９回完投。休養の時間は中２日で十分だった。１３０キロ台前半の直球に５種類の変化球を織り交ぜながら、打たせて取る投球を披露。上林弘樹監督（４６）は「人に見られることで自信がついている」と短期間での成長に目を細めた。

高校入学時は５回を投げるのがやっと。集団のランニングもついて行くだけで精いっぱいだったが、メンバーを外れた今夏から“脱ぽっちゃり”を目指して肉体改造に励んだ。走る量を増やすのはもちろん、食生活も見直した。間食用で冷蔵庫にストックする食品はアイスからサラダチキンに変更。３か月間で体脂肪率は約６％減少、ユニホームのサイズもＸＬからＬとなり、夏と比べて見違える体を手に入れた。

全道では５日間３試合で３４５球を投じた。疲れもあるが、「ここまで来たら絶対に勝ち抜きたい」と島田。北照の命運を握る存在に成長したエースが、決勝でもマウンドに立つ。

（島山 知房）