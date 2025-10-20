草なぎ剛主演で話題を呼ぶドラマ『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』。草なぎにとってカンテレ制作の主演ドラマは10作目となる。ドラマ好きにとってカンテレと草なぎの良好な関係はつとに知られたところ。両者の絆はどのように育まれたのか。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】『終幕のロンド』に主演する草なぎ剛、中村ゆり、国中涼子など。他、沢口靖子、草磲剛、中村ゆりのスリーショットなども

＊ ＊ ＊

13日夜、草なぎ剛さん主演ドラマ『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』（カンテレ・フジテレビ系、月曜22時〜）がスタートしました。

同作は、妻を亡くし、シングルファーザーとして生きる遺品整理人・鳥飼樹（草なぎ剛）が遺品に刻まれた"最期の声"に耳を傾け、残された者へのメッセージを解き明かすヒューマン作。第1話では、女性が孤独死した部屋の特殊清掃と遺品整理をする鳥飼の姿が感動を誘いました。

特筆すべきは当作が草なぎさんにとってカンテレ制作10作目の主演ドラマであること。

1997年の『いいひと。』、2003年の『僕の生きる道』、2004年の『僕と彼女と彼女の生きる道』、2006年の『僕の歩く道』、2012年の『37歳で医者になった僕〜研修医純情物語〜』、2013年の開局55周年記念ドラマ『神様のベレー帽〜手塚治虫のブラック・ジャック創作秘話〜』（単発）、2015年の『銭の戦争』、2017年の『嘘の戦争』、2023年の『罠の戦争』、そして2025年の『終幕のロンド』。

特に2010年代半ば以降は、連ドラ主演のほとんどがカンテレ制作であり、2017年9月に前所属事務所を退所して以降の連ドラ主演もカンテレ制作のみ。テレビ局と俳優の関係性としては「業界随一の絆」という声も聞こえてきます。

29年の歴史を振り返りながら、草なぎさんとカンテレの絆が育まれた過程を掘り下げていきます。

「演技派」「怒り」イメージ一新の3部作

90年代を振り返ると、草なぎさんはSMAPメンバーの中でも「いい人」「親しみやすい人」という印象が強く、それがドラマ『いいひと。』での初主演につながり、「イメージ通り」という称賛を集めました。

その後、草なぎさんは『成田離婚』（フジテレビ系、1997年）、『先生知らないの？』（TBS系、1998年）、『TEAM』（フジテレビ系、1999年）、『フードファイト』（日本テレビ系、2000年）、『スタアの恋』（フジテレビ系、2001年）などに主演として出演。ただ、おおむね「いい人」のイメージは変わっていませんでした。

そして2003年、俳優・草なぎ剛が「演技派」と言われるきっかけとなった『僕の生きる道』がスタート。草なぎさんは「余命一年」を宣告された教師が残りの人生を悔いなく生きる姿を好演しました。続く2004年の『僕と彼女と彼女の生きる道』では離婚届を突きつけられて一人で子育てに励み、父親の自覚が芽生える銀行員を。2006年の『僕の歩く道』では自閉症の症状を抱えながら前向きに生きる姿で周囲を変えていく男性を演じて、「演技派」の印象を定着させました。

この『僕シリーズ』と言われる3部作こそ草なぎさんとカンテレに絆が育まれた根幹と言っていいでしょう。すべてヒューマン作の名手・橋部敦子さんが脚本を担ったほか、最新作の『終幕のロンド』でもチーフ演出を手がける三宅喜重監督が全3作で演出を手がけて草なぎさんの魅力を引き出しました。

さらに草なぎさんは2009年の『任侠ヘルパー』（フジテレビ系）、2011年の『冬のサクラ』（TBS系）などでもその演技が称えられ、「数字も評判も得られる主演俳優」という評価を確立。そして2015年、カンテレ制作の『銭の戦争』で再び転機を迎えます。

草なぎさんは怒りに震え、復讐に燃えるほか、金に執着する主人公を熱演してこれまでのイメージを一新。高視聴率と高評価を得た一方で、同作は「韓国ドラマのリメイクだけに続編は難しい」と思われましたが、カンテレは2017年にオリジナルの『嘘の戦争』を制作しました。カンテレは前所属事務所を退所後、民放ドラマへの出演が途絶えていた2023年にもオリジナルの『罠の戦争』を制作。長年待望論があった『戦争シリーズ』の3部作を完結させました。

囲い込みではなくプロジェクトの成果

草なぎさんはいずれも復讐に燃える男を熱く演じましたが、全3部作の脚本を後藤法子さん、チーフ演出を三宅喜重監督が担当。互いに信頼を寄せ合い、作品を重ねるごとに絆を深めていった様子がうかがえます。

その結果、「カンテレ制作で草なぎ剛主演なら絶対に見る」という声があがるなど、ドラマ好きを中心に両者のタッグが浸透。これはカンテレが「草なぎさんを囲い込んでいる」というより、「草なぎさん主演の3部作を戦略的に企画・制作するプロジェクト」の成果と言っていいのではないでしょうか。

最後にもう1つあげておきたいのは、草なぎさんの主演作に限らずカンテレ制作のドラマが視聴者の信頼をつかんでいること。特にドラマ枠を火曜21時台から月曜22時台に移動させた2021年秋の『アバランチ』以降、『エルピス-希望、あるいは災い-』『春になったら』『アンメット ある脳外科医の日記』『僕達はまだその星の校則を知らない』などの意欲作を連発して「カンテレのドラマは面白い」という評価を固めています。

そんなカンテレ制作のドラマが支持されている最大の理由は、在京キー局の作品とは異なる制作スタンス。テレビのタブーに斬り込んだ『エルピス』を筆頭に、テーマや舞台、キャストやスタッフなどの選択で思い切りがよく、局の事情よりもクオリティを優先させる制作姿勢が支持の理由となっています。

近年はドラマフリークの中でも、「カンテレのドラマは攻めている」「キャスティングにこだわりがある」「フジとカンテレのドラマは別物」という認識が定着しました。在阪局特有の自由さもあって独自のポジションを築き、それが草なぎさんをはじめ俳優の信頼にもつながっているのでしょう。

『いいひと。』から、『僕』シリーズ、『戦争』シリーズなどを経て迎える『終幕のロンド』で草なぎさんとカンテレはどんな作品を見せてくれるのか。業界最高峰かつ唯一無二の絆を誇るだけに、年末の最終話まで期待してよさそうです。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。