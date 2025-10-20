「信じて欲しいならできるはず」夫を追い詰めたのは【都合のいいジコチュー妻】【ママリ】

夫の過ちはとことん追い詰めるのに、自分には甘い妻

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。他人がやると「ダメ」なのに、自分がやるのは「事情があるからOK」という人と出会ったことがある人もいるのでは？他人には厳しくルールなどを守らせるのに自分に対してはユルユル…では周囲にいる人は納得いきませんよね。本人が気づいて直していければ良いですが、大人になるとなかなか自分の性格は直せないようです。

主人公の高畑キリコは31歳の女性です。結婚して4年、夫とは良い関係を構築し過ごしていましたが「そろそろ妊娠したい」と考え不妊治療を始めます。ただ不妊治療を始めて1年が過ぎても思うように成果が出なかったキリコは、徐々に周囲や社会に対して「自分に対する配慮がない！」と憤るようになります。





キリコの妊娠が実らず焦っていたころ、夫の妹が妊娠。キリコは焦りもあり、迷いつつも体外受精に踏み切ります。すると1回目で妊娠。そこからはこれまで自分が求めてきた「不妊治療者への配慮」をすっかり忘れて「妊婦への配慮」を強く求めるように…。その態度は夫にも強く表れ、夫が仕事終わりにバーに食事に行っただけでキレ散らかす始末です。お酒は飲んでいないという夫のりょうじに対し、キリコは強い口調で責め続けるのですが…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

夫のりょうじが「バーで食事」をしたことに激怒したキリコさん。確かに妊娠中や授乳中に飲酒や喫煙のできない女性側からすると、「2人で育てる子ども」のことについて男性側だけが「子どもに関係なく生活状況が変わらないように見える」のはイライラすることもありますよね。



ただ、生活リズム自体は変わらないかもしれませんが、おなかで子どもを育てるわけではない男性は「相手の妊娠・出産」を物理的に自分ごとにできないまま、親になる必要があるため、それはそれでハードルの高いものなのかもしれません。



いずれにせよ「自分に配慮して」という気持ちもキリコさんのように行き過ぎると、徐々に相手を追い詰めるだけのものになりそうですが、いかがでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）