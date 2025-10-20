日産eパワーのメリットと人気の秘密

日産自動車（以下日産）の人気モデルを支える『eパワー』は、エンジンによって発電された電気を利用してモーターで走行するシリーズハイブリッド型に分類される。『ノート』、『セレナ』、『エクストレイル』といった人気モデルを始め、多くのモデルに搭載されるカーボンニュートラルに向けた日産を代表する技術のひとつだ。

人気モデルにもeパワーの存在は欠かせず、2016年に『ノート』に初搭載されて以来、着実にユーザーを増やしてeパワーは確固たるブランドへ成長した。



第3世代に突入したeパワー。欧州では新型キャシュカイ、日本では新型エルグランドに搭載される。 日産自動車

eパワーはモーターの動力で走るため、低速からの力強いトルクによって、ストレスのない走り出しと登り坂や追い越しの加速といった状況においても、心地良い優れたドライバビリティを提供する。

メリットは、エンジンを発電機として利用するため高効率（熱効率の高い回転域や負荷）運転領域を多用できるところと回生ブレーキによる充電にあり、通常のエンジン動力から変速機を介してダイレクトに走るよりも、特に市街地の走行など加減速の多い状況で燃費やCO2削減に効果がある。

しかし、通常のエンジン動力から変速機を介してダイレクトに走る場合に効率が高い、高速道路を一定速度で走る場合等の状況においては、eパワーの燃費やCO2は相対的に増える傾向にある。

つまり、市街地走行を多用する場合にこそeパワーの効果が発揮されるため、結果的に日本の多くのユーザーがその恩恵を受けることができているわけだ。

世界初となるコールドスプレー工法採用

先日日産は、第3世代eパワー向けエンジン『ZR15DDTe』に自動車用エンジンとして世界初となる、コールドスプレー工法を用いたバルブシートを採用したと発表した。

コールドスプレー工法とは、粉末材料を超音速で吹き付け被膜を形成する技術で、2000年代から航空宇宙産業や重工業などを中心に発展。表面改質以外にも材料を層ごとに積み重ねて物を作る製造方法にも応用され、近年注目されている。



自動車用エンジンとして世界初となる、コールドスプレー工法を用いたバルブシートを採用。 日産自動車

日産は現在、STARC（Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel）という高い熱効率を実現する燃焼コンセプトに基づいて、着実にカーボンニュートラルに向けてエンジンの開発を進めている。

エンジンの熱効率を高めるためには、いかに上手に燃料を燃焼させて熱エネルギーを最大化するか？ そして、いかに熱エネルギーを無駄にせずに冷却や排気、フリクションといった損失を最小化するか？ が肝要である。

STARCコンセプトでは、吸気ポートから燃焼室へ入る空気流の乱れを極限まで抑えて、強いタンブル流（縦方向の渦巻き）を形成することが重要とされる。そのため一般的な別体のバルブシート（バルブの受け）圧入構造では、その形状に製造工程から制約があるので理想的にするのは難しい。

今回、日産の開発したコールドスプレー工法を用いたバルブシートは、アルミ合金製のシリンダーヘッドの表面に被膜を形成するため、別体のバルブシートが不要となり、理想の吸気ポート形状により近づけられる。

世界の自動車を技術でリードしてきた

バルブシート技術のひとつに、既に実績も数多い、粉末金属を材料融点以上で溶融接合させるレーザークラッド工法が存在する。しかしコールドスプレー工法は、材料融点以下の温度で異種の金属粉末を超音速で吹き付けて、強固な被膜を形成させる。

それによって、施工被膜と基材の界面での金属間化合物の過剰生成や基材が溶融することで発生する微小な空洞形成（ポロシティ）といった現象も抑えられるため、結果的に高い熱伝導率を実現してバルブまわりの冷却性も向上する。



今回のコールドスプレー工法導入に限らず、自動車は常に各種改良が続けられ進化している。 日産自動車

つまりコールドスプレー工法は、レーザークラッド工法と比較してバルブシート付近の材料特性が好ましく熱が良く伝わり冷却性も向上。バルブまわりにおける異常燃焼などのコントロール性や耐久性等の面でも、STARCコンセプトの進化に貢献している。

さらに、熱伝導性に優れる銅系材料をベースに安定供給が不安視されるコバルトを使わない専用材料の開発、鍛造金型製作の研磨技術を応用した内製ノズルや最新のAI技術による品質保証も実現している。

耐久性や信頼性の面でどの範囲までのエンジンにこのコールドスプレー工法が適用できるのかは不明だが、高コストが課題のレーザークラッド工法に代わる技術としてとても画期的で注目する。

今回のeパワーへのコールドスプレー工法導入に限らず、自動車は常に各種改良が続けられ進化していて、数多くの『世界初』技術を実現してきた伝統の自動車メーカーである日産の今後に期待が持てます！