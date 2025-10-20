¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×Ì±´Ö´ë¶È¤â»²Æþ¡¡µÙÂ©¡¦¥é¥ó¥Á¡¦¥¢¥í¥Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤â
½Ð»º¸å¤ÎÊì¿Æ¤Î¿´¿È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤Ë°åÎÅµ¡´Ø°Ê³°¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬»²Æþ¤·¡¢»Ù±ç¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³Ë²ÈÂ²²½¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬°é»ù¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·8·î¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Æ¥ë¥Ë¥Æ¡×¡£À¸¸å6¤«·îÌ¤Ëþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤¬°ìÂ©¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤»þ¡¢³§¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·î¤Ë¿ô²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¿¤Á¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊÝ°é»Î¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎÂ©È´¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¤·¤¿Êì¿Æ
¡ÖÉÔ°Â¤È¤«¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¤ÈËèÆü¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö½Ð»º¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÇÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤¢¤ëÅìÌî»ºÉØ¿Í²Ê¤Î°å»Õ¤¬»º¸å¥±¥¢ÀìÌç¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìÌî»ºÉØ¿Í²Ê¡¦Â¼ÅÄ¾½Õ °å»Õ
¡Ö»º¸å¥±¥¢¤Ï·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°åÎÅ¤ÎÃ´¤¦ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÙÂ©¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É°åÎÅ¤ÎÏÈ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢°ìÈÌË¡¿Í¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£¡×
¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤Î¥Ëー¥º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³Ë²ÈÂ²²½¤Ë¤è¤ê»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤Ê¤É¤«¤é¤Î°é»ù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¤¤Î¤Á»Ù¤¨¤ë¼«»¦ÂÐºö¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç»º¸å1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼«»¦¤·¤¿½÷À¤Ï117¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¸å´Ö¤â¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Æ¥ë¥Ë¥Æ¡×¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ï¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â÷»ù¤È¸Ä¼¼¤Ç¤ÎµÙÂ©¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥ó¥Á¤¬ÉÕ¤¯¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ç2Ëü6400±ß¤Ç¤¹¡£
¢£±Ê°×Í§´õµ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¤ªÉô²°¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÂ¤±¤¿Êì¿Æ¤¬1¿Í¤Ç²á¤´¤¹¸Ä¼¼¤Ç¤¹¡£´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¡×
¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»º¸å¤Î¿çÌ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥í¥Þ¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¼ÅÄ°å»Õ
¡Ö°ìÅÙ¤³¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤é¤·¤µ¤ä¡¢²þ¤á¤Æ°é»ù¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼°ÂÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÂç¤¤ÊÁë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥ë¥¤¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥×¥í¥íー¥°¡×¤Ç¤¹¡£À¾Éô¥¬¥¹¤¬¡¢Åìµþ¤Î»ºÁ°»º¸å¥±¥¢»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡¢9·î¤«¤é¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÝ°é»Î
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î»º¸å¥±¥¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢½õ»º»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¡¢ÊÝ°é»Î¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó°Ê³°¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑ¤·¤¿É×ÉØ
¡ÖÉ×¤È°ì½ï¤Î¡¢»ºÁ°¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¥×¥í¤ÎÊý¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯2¿Í¤ÇÏÃ¤»¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
À¾Éô¥¬¥¹¤Ï°åÎÅµ¡´Ø°Ê³°¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¤ÇÀè¶î¤±¤Æ»º¸å¥±¥¢»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¾Éô¥¬¥¹ »ö¶È³«È¯Éô¡¦¹¾粼ÃÒÌ¤¤µ¤ó
¡Ö10～15¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î»º¸å¤ÎÊì¿Æ¤¬»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤É¤¦²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï12·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿·¤·¤¤Ì¿¤È¤½¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¡£»º¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢¤½¤·¤Æ°é¤Æ¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æº£¸å¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¼èºà¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Æ¥ë¥Ë¥Æ¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥íー¥°¡×¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î¡Ö»º¸å¥±¥¢»ö¶È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢°Â¤¯¡Ö»º¸å¥±¥¢¡×¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï½ÉÇñ·¿¤Ï1Çñ2Æü¤Ç6000±ß¡¢Æüµ¢¤ê·¿¤Ï2000±ß¡¢Ë¬Ìä·¿¤Ï2～3»þ´Ö¤Ç500±ß¤Ç¤¹¡£Êä½õ¤Î¶â³Û¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡²¬¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î¡Ö»º¸å¥±¥¢»ö¶È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÉÇñ·¿¤¬74»ÜÀß¡¢Æüµ¢¤ê·¿¤¬104»ÜÀß¡¢Ë¬Ìä·¿¤¬91»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Ëー¥º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÜÀß¿ô¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
