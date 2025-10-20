MVPの大谷翔平「できすぎだったと思います」投打で異次元のパフォーマンスも冷静に自己分析



ナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第4戦で、ドジャースの大谷翔平が歴史的な二刀流パフォーマンスを見せた。

打っては3本塁打、投げては10奪三振。チームを5対1の勝利に導き、シリーズMVPにも輝いた。試合後の会見では、歓喜の中にも冷静に自らを見つめる姿があった。

大谷はまず「登板の日なので、しっかり先発ピッチャーの役割をこなしたいという気持ちで入りました」と語り、特別な意識はなかったと明かした。

「打撃面でも集中はしていましたが、左が打てる日は右が苦戦したり、その逆もあります。チーム全体でバランスを取ることが大事だと思っています」と、勝利を支えたチームの連携を強調した。

試合後、編成本部長アンドリュー・フリードマンが「最高のポストシーズンの試合だった」と評したことについては、「この試合以外は僕も苦戦していました」と率直に振り返る。

「打てない時はムーキーをはじめ右バッターがカバーしてくれた。今日は自分の番だっただけ」と語り、個人の活躍よりもチームとしての支え合いを強調した。

打撃での好調ぶりについて問われると、「ここ数日、良い感覚で打てている」としつつも、「登板している試合はサンプルが少なく、数字の偏りが出やすい」と冷静に分析。

3本のホームランにも慢心はなく、「ディフェンス面、つまりマウンドでのパフォーマンスを重視していた。全体的にはできすぎだったのかなと思います」と自省を交えた。

投手としては、強力なブルワーズ打線を相手に10奪三振の快投。

「彼らは一人ひとりが目的を持って打席に立つ素晴らしい打線」と称えながらも、「ウィル・スミスと立てた良いプランを実行できた」と捕手との信頼関係を口にした。

試合中の配球変更についても「プラン通りの部分もあったが、相手のアプローチを見ながら柔軟に修正した」と、勝負の中での適応力を見せた。

一方で、シーズンの不調を振り返り「今シーズンは『すごく良い感覚』という打席は少なかった」と正直に語る。

「良いアプローチが必ずしもヒットになるわけではない。昨日のように崩されても結果が出る時もある。屋外での打撃練習もそうした感覚を確かめたかった」と、地道な試行錯誤を明かした。

「3本打ったが、7回にランナーを残して降板したのは反省点。あそこを抑えられたら完璧だった」と語る姿には、満足よりも課題への意識がにじんだ。

それでも、MVP受賞には「本当に巡り合わせだと思います。ここに来るまでの3試合も含めてチーム全体のMVP」と語り、仲間への感謝を忘れなかった。

最後に「今日は見え方が良かった。打てそうだと感じて打席に入れた」と手応えを語りつつも、「これを継続するのが一番難しい。試合がない期間でどうキープできるかが課題」と、すでにワールドシリーズを見据えていた。

