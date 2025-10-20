中国政府 米国によるサイバー攻撃の確たる証拠を見つけた 中国政府 米国によるサイバー攻撃の確たる証拠を見つけた

リンクをコピーする みんなの感想は？

中国政府 米国によるサイバー攻撃の確たる証拠を見つけた



中国政府は米国によるサイバー攻撃の確たる証拠を見つけたと発表した。



米国が2022年3月25日以降、米国家安全保障局（NSA）センター職員の携帯電話の脆弱性を悪用して端末から機密情報を入手していたことが判明した。米国は2023年4月18日以降、盗んだログイン情報を繰り返し使用して同センターのコンピューターにハッキングをしていた。



今月末に予定されている米中首脳会談を前に対立激化が懸念される。ただ、ベッセント米財務長官は今週マレーシアで中国の何副首相と米中貿易協議を行い首脳会談の準備を進めるとしている。

外部サイト