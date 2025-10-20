NZドルやや下落、CPI予想と一致で年内の追加利下げ見通しは変わらず



NZの消費者物価指数は第3四半期に伸びが加速した。前年比+3.0%と中銀目標1%-3%範囲の上限に達した。ただ、市場予想と一致したため、NZ中銀が年内追加利下げに踏み切るとの見方は変わらず。CPI結果受けNZドルはやや下落している。



NZ中銀は10月会合でインフレが26年半ばまでに2%に向かって鈍化するとの見方を示し、今年末までにさらに金利を引き下げる可能性を示唆した。



消費者物価指数（第3四半期）

結果 1.0%

予想 0.9% 前回 0.5%（前期比)

結果 3.0%

予想 3.0% 前回 2.7%（前年比)

