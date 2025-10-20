【ブンデスリーガ】マインツ3−4レヴァークーゼン（日本時間10月18日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】痛恨のパスミス→失点の瞬間

マインツの日本代表MF佐野海舟のパスが引っかかったところから失点を喫した場面をめぐって、ファンの間ではさまざまな意見が飛び交っている。

日本時間10月18日にブンデスリーガ第7節が行われ、マインツはホームでレヴァークーゼンと対戦。1ー2と追いかける展開で迎えた45+3分にホームチームが痛恨の失点をする。

その要因の1つとなったのが佐野のパスミスだ。自陣からカウンターに転じようとした場面で、相手選手にパスを引っ掛けてしまった。

チーム全体で前掛かりになろうとしていた場面でのロストが原因でレヴァークーゼンのショートカウンターを受けると、最後はFWヨナス・ホフマンからのラストパスを受けたDFアレハンドロ・グリマルドが冷静にゴールを決めた。

この場面はABEMAのコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンからは「これはやらかしたな」「代表戦から疲れもあるだろうな」「無理なパスだったな」「これは佐野のやらかし」「佐野の課題はビルドアップなんよな」「失点にからんじゃったな」「今のはダメ」と、カウンターを受けるキッカケとなったミスに落胆の声が寄せられている。

一方で「まぁバックラインも酷いけどな」「佐野のボールロストからだけど守備も酷い」「そもそも守備が緩すぎるやろ」と、チームとしてリカバリーできなかったマインツの守備の緩さを指摘する声もあった。

前半終了間際の失点はマインツに重くのしかかり、後半に追い上げて90分に3点目を決めるも、最後は1点が届かず。3ー4で打ち合いを落とした。

（ABEMA／ブンデスリーガ）