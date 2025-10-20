Ž¢¤Ê¤¼¤«ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤Ž£¤ÏÂÎ²¹Ä´Àá¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¡©
µ¯¾²»þ¤ÎÂÎ²¹¤¬Äã¤¤¤ÈÇ¾¤äÂÎ¤ÎÆ¯¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Ushico¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¡ÛÍýÁÛÅª¤Ê1Æü¤ÎÂÎ²¹¤Î¥ê¥º¥à¡£µ¯¾²»þ¤ËÂÎ²¹¤¬36¡î°Ê¾å¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÏÀµ¸á¤«¤é15»þ¤´¤í¡¢µ¯¾²»þ¤È½¢¿²»þ¤Îº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬Àµ¾ï¤ÊÂÎ²¹¥ê¥º¥à¡£
ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¾ðÊó¡¦²Ê³Ø¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÌçÄ¹¤ä¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¿ùÅÄÀµÌÀ»á¤¬¿·´©¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î·ò¹¯½Ñ¤ò»ØÆî¡£Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö100¡ó¡×¡Ö¾¡¤Ä¡×¡Ö¾Ã¤¨¤ë¡×¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó1¤Ä¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÏÀÊ¸¤À¤±¤¬º¬µò¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ò¿®ÍÑ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î?¡×¤È¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤â¶ÌÀÐº®ÞÂ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ØÂç¹¹ðÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢1²óÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é100¡ó¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ê¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö100¡ó¡×¡ÖÉ¬¤º¡×¡Ö»àÌÇ¡×¡Ö¾¡¤Ä¡×¡Ö¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¬ÃÇÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·»ä¤Ï¡¢Ì±´ÖÎÅË¡¡ÊÂåÂØÎÅË¡¡¢ÂåÂØ°åÎÅ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤éÈÝÄêÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¬¤ó¤ÎÎÅË¡¤Ë¤Ï¡ÖÃÇ¿©¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤à¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¤Ç¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡×¡Ö¹ÚÁÇÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°å»Õ¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤â¤Î¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤Ë¤ó¤¸¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¹ÚÁÇÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢1868Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î³Ø¼Ô¤¬¡¢¹âÇ®¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¾ÉÎã¤ò½é¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç®¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸ÂÎËÉ¸æ¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯Êª¼Á¤¬ÂÎÆâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ÊHSP¡Ë¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÏÌÈ±ÖÎÏ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¡¢Ç®¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²õ¤ì¤¿ºÙË¦¤Î½¤Éü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´¨¤µ¤ä³èÀ»ÀÁÇ¤«¤é¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¶âÂ°¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢±ê¾É¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ½è¤·¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ò½õ¤±¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤éÅò¼£¡Ê¤È¤¦¤¸¡Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²¹ÀôÃÏ¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¤Æ²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤ò¼£¤·¤¿¤êÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡º÷·ë²Ì¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¡Ö¥È¥ó¥Ç¥â°åÎÅ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Á¥°åÎÅ¡×¤Ç¡¢²¿¤¬¡ÖÂåÂØÎÅË¡¡×¤ä¡ÖÂåÂØ°åÎÅ¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Ê¤éChatGPT¤Ê¤É¤ÎAI¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤ÎÀºÅÙ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ÊÁ°¡¢»ä¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤ÎÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤ä´Ñ¸÷¾ðÊó¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¾ðÊó¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤À¤Ê¤¡¡×¤È¾Ð¤¤ÏÃ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ä¼£ÎÅË¡¤ò100¡ó¿®¤¸¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤òÌÑ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤ÎÈÖÁÈ¤äµ»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¹¹ðµ»ö¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹¹ðµ»ö¤Ï¡¢¡Ö¹¹ð¡×¡ÖPR¡×¡ÖSponsored¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ÎÌÀµ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íó³°¤Ê¤É¤Ë¾®¤µ¤¤Ê¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤·ÝÇ½¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¡×¤ÈÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤À®Ê¬¤Û¤ÉÀÝ¼è¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Î¤è¤¦¤ËÀÎ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤äÃÎ¸«¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤À®Ê¬¤Ê¤É¤Ï¡¢¿·¤·¤±¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¤Û¤É¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤É¤ó¤ÊÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Ã¯¤âÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÇÀÝ¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤âÉ÷¼ÙÌô¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢WADA¡ÊÀ¤³¦¥¢¥ó¥Á¡¦¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡¹½¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡´Ø¤¬¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
WADA¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤Ë³²¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¶Ø»ßÌôÊª¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥ó¥Á¡¦¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡¹½¡ÊJADA¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤«¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯¾ðÊó¤Ï¹«¤Ë²£Íô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ç¡¼¥¿¸µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ä³Ø²ñ¤Ê¤É¸øÅªµ¡´Ø¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Î¹¹ðÀëÅÁÊ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀººº¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÏÀÊ¸¤ä¡¢»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤¬À¸Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÉáÊ×À¤ò»ý¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ÄÊÌÀ¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¾ì¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤À®²Ì¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÊ×À¤òÄÉµá¤¹¤ë²Ê³Ø¸¦µæ¤È¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²òÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÄÊÌÀ¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¼ÂÁ©¸¦µæ¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Â³¦¤òÊä´°¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ÏÀÊ¸¤Î¸µ¤òÃ©¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¼¡¾ðÊó¡Ê¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¡Ë¤Ê¤Î¤«¡¢Æó¼¡¾ðÊó¡Ê¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿ËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¡Ë¤Ê¤Î¤«¡¢»°¼¡¾ðÊó¡Ê½Ð½êÉÔÌÀ¤Ê¾ðÊó¡Ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯È¯¿®¸µ¤òÃ©¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ËÀø¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Î¸¶°ø
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ï¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¸¡²¹¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÊ¿Ç®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
37¡î¤Ë¶á¤¤¤È¡ÖÊ¿Ç®¤¬¹â¤¤¡×¡¢35¡î¤Ë¶á¤¤¤È¡ÖÊ¿Ç®¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ²¹¤Ï1Æü¤ÎÃæ¤ÇÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢À¸Êª¤Ë¤Ï24»þ´Ö¼þ´ü¤Î¥ê¥º¥à¡Ê¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥ê¥º¥à¡¢³µÆü¥ê¥º¥à¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤È¸À¤¦¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³ÐÀÃ¤·¤¿¤ê¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÎ²¹¤¬¾å²¼¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Íý¸½¾Ý¤¬24»þ´Ö¼þ´ü¤Î¥ê¥º¥à¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌëÃæ¤Ë¿¼¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÂÎ²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¹ÅÙ¤Ï¿¼ÉôÂÎ²¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÏÆ¤Î²¼¤è¤ê¤âÌó1¡î¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿¼ÉôÂÎ²¹¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Î2»þ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Î12»þ¤«¤é15»þ¤°¤é¤¤¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤À¤ó¤À¤óÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¿²¤ëÄ¾Á°¤ËºÇ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡µ¯¾²»þ¤ËÂÎ²¹¤¬36¡î°Ê¾å¡¢¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÏÀµ¸á¤«¤é15»þ¤´¤í¡¢£µ¯¾²»þ¤È½¢¿²»þ¤Îº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Àµ¾ï¤ÊÂÎ²¹¥ê¥º¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿´¿È¤ÎÄ´»Ò¤â¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð·ò¹¯¤ÊÃæ¹âÀ¸452Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µ¯¾²»þÂÎ²¹¤ÎÉ¸½àÂÎ²¹·²¤ÈÄãÂÎ²¹·²¤ÎÈæ³Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¯¾²»þ¤Ë36¡î°Ê¾å¤¢¤ë»Ò¤É¤â¡ÊÉ¸½àÂÎ²¹·²¡Ë¤È¡¢µ¯¾²»þ¤Ë36¡î°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¡ÊÄãÂÎ²¹·²¡Ë¤òÈæ¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎ²¹¤¬Äã¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤¬³Ø½¬¤ä±¿Æ°¤Î°ÕÍß¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µ¯¾²»þ¤ÎÂÎ²¹¤¬Äã¤¤¤Û¤¦¤¬Ç¾¤äÂÎ¤ÎÆ¯¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
É¸½àÂÎ²¹·²¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Ãë¤Î12»þ¤«¤éÂÎ²¹¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄãÂÎ²¹·²¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÍ¼Êý18»þ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢È¾Ê¬Ì²¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤º¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ÕÍß¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
25Ì¾¡Ê½÷À13Ì¾¡¢ÃËÀ12Ì¾¡Ë¤Î¶¥±ËÁª¼ê¤Ë¡¢´Ý2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê200m¤Î¶¥±Ë¥¿¥¤¥à¤ÈÂÎ²¹¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¶¥±Ë¥¿¥¤¥à¤ÏÂÎ²¹¤ËÈæÎã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤ÎÃæ¤ÇÂÎ²¹¤Î¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¡¢¤è¤ê¶¥µ»À®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢ÂÎ²¹¤¬Äã¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÂÎ¤¬²¿¤é¤«¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¡¢ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖËÉ±ÒÂÎÎÏ¡×¤ÏÂ¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÂÎ²¹¤ÏËÉ±ÒÂÎÎÏ¤òÉ½¤¹¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»ØÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤ë¿Í¤Û¤ÉÍ×Ãí°Õ¡ª¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤ÎÍî¤È¤··ê
¤Ê¤¼ÂÎ²¹¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¿Í´Ö¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥º¥à¤¬ÀèÅ·Åª¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÂÎ²¹¤Î¿Í¤Ç¤âÄãÂÎ²¹¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢ÆüÃæ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤êÌë¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥º¥à¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Äã¤±¤ì¤ÐÄã¤¤¤Ê¤ê¤ËÁê»÷·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¼Êý¤ËÂÎ²¹¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸åÅ·Åª¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ç¡¢ÌëÃæÌÜ¤¬à¥¡¹¤È¤·¤ÆÄ«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç½Ð¶Ð°ÕÍß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼çÉØ¤Ç¸áÁ°Ãæ¤Ï²È»ö¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÎ²¹¤Î¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¿ÂÐ¤Ë¸áÁ°Ãæ¤ËÂÎ²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËèÆü¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÎÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÎ¤¬²á¾ê¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Æ¤äÀèÀ¸¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤·¤¹¤®¤ÏÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë·¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤âÄ«¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾É¸õ·²¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥ï¡¼¥«¥Û¥ê¥Ã¥¯¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²á½¸Ãæ¤Ï¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¡¢ËýÀÈèÏ«¾É¸õ·²¤ò¤Ò¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢É÷¼Ù¤â¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
