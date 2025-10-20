実は愛車がスゴい「韓国で最も美しい美女ゴルファー」パク・キョル

女子プロゴルファーと切っても切れない関係にあるのは何か。いろいろとあるが、「クルマ」もそのひとつだろう。

年間を通じて全国を転戦する女子プロたちにとって、車は“移動のための必需品”であると同時に、“もうひとつのクラブ”とも言える存在だ。大会スケジュールに合わせて数百キロ単位の移動をこなし、ゴルフバッグや練習器具、衣装など大量の荷物を積み込むことから、広い積載スペースと高い走行安定性、快適な乗り心地が求められる。

一方で、彼女たちの洗練されたライフスタイルやファッション性は、自動車メーカーにとっても魅力的な発信力を持つ。実際、多くのメーカーが女子プロをアンバサダーや広告モデルとして起用し、車の持つブランドイメージとアスリートの躍動感を重ね合わせている。

韓国で最も美しい女優”にそっくりで知られる女子ゴルファー、パク・キョルも、高級車に乗るひとりだ。

KLPGA（韓国女子プロゴルフ）で活躍中のパク・キョルは、ポルシェ・コリアの公式ディーラー「Deutsch Auto」とスポンサー契約を締結している関係から、ポルシェを乗りこなす。

自身のインスタグラムでも「ポルシェ マカン 4 Electric」に乗った写真を公開していたパク・キョルは、「フェアウェイのバービー人形」とも呼ばれるKLPGAツアー最高の人気選手だ。

(写真=パク・キョルInstagam)



2014年の仁川（インチョン）アジア大会に韓国代表として出場し、個人戦で金メダル、団体戦で銀メダルを獲得し、同年からプロ転向した。

その後、2018年の「SKネットワークス・ソウル経済レディースクラシック」で優勝するなど、通算獲得賞金は20億ウォンを突破している。精巧なドライバーショットで高いフェアウェイ的中率を誇り、格別なファッションとライフスタイルでファンから愛されている。

そんなパク・キョルは昨年に「ポルシェ・タイカン4S」を支援されたのに続き、今年は「ポルシェ マカン 4 Electric」に乗っている。

パク・キョルは「昨年、Deutsch Autoのサポートによって、圧倒的な性能を誇るポルシェ・タイカン4SとともにKLPGAツアーに参戦し、シーズンを通して良好なコンディションと自信を保つことができた。今年もポルシェ、そしてDeutsch Autoとともに活動できることを嬉しく思う。スポンサーとファンの期待に応えられるよう、マカン 4 Electricのように力強いパフォーマンスを見せるシーズンを作っていきたい」と意気込みを語ったほどだ。

（写真＝Deutsch Auto)

車はパク・キョルにとって単なる交通手段ではない。試合へ向かう道のりを支える“戦友”であり、時に自身のスタイルを映し出す“もうひとつのステージ”でもあるのかもしれない。