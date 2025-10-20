光る＋回る＝快適！【ドウシシャ】サーキュライトEZシリーズがAmazonで絶賛販売中！
風と光を同時にコントロール！【ドウシシャ】サーキュライトEZシリーズがAmazonで絶賛販売中！
スイング機能搭載、Kamomefanを採用した「簡単取り付け」のシーリングシリーズ。ライトをつけると爽やかな風が吹いた。引掛シーリングに簡単取付ネジ留め不要。
EZシリーズはソケットの種類を選ばず、本体をそのまま取り付けることが可能に。お部屋によって引掛シーリングが異なる場合でも、必要に応じてお好きなお部屋にサーキュライトの設置が簡単にできる。
下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環する。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。
調光は7段階、調色は5段階、ふんわりと消灯、おやすみタイマー（30分・60分）明るさ：約4200lm。（電球色〜昼光色100％点灯時）自動スイングモデル。ライト・ファンそれぞれ独立運転可能、常夜灯2段階。
