スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

金は貯まるが、それを自分に還元するヒマはない

「やってもやっても仕事が終わらない」

「スマホにメールの通知がきてないか気になる」

つねに、そんな気持ちを抱えながら働いている。

お金は貯まっていくが、自分がやりたいことに使う時間もない。

だが働かなければ、生きていくのは難しい。

そして、そのストレスを発散するように、デスクに溜まったお菓子だけ大量に消費されていく。

あなたも、そんな経験はないだろうか？

「ダークチョコレート主義」を通す

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』には、お菓子の食べ過ぎについてこう書いてある。

糖分の摂りすぎはシュガーハイ〔糖分による興奮状態〕を招き、シュガーハイはシュガークラッシュ〔血糖値の急降下〕を招く。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

何事もやりすぎは良くない。それは誰しも理解しているはずだ。

でも、ストレスを発散させるのには、「食」がいちばん手っ取り早い。

私も一時期、受験のストレスからメロンパンにハマってしまい、一日3食メロンパンの時期があった。

しかし途中から鼻血が止まらなくなったので、無事にやめることができた。

ただ、ずっと続けていたことを無理矢理やめようとするのは、精神衛生上良くない。

無理して自分に負荷をかけると、反動で食べ過ぎてしまうこともある。

高いエネルギーレベルを保つには甘いおやつは避けるべきだとわかっている。でも、デザートをやめるのは正直とても難しい。

それなら、ガマンしなくていい。代わりにデフォルトを変えよう。乳製品を含まずカカオ分が高いダークチョコレートに限り、デザートを食べていいことにするのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

だからこそ、ダークチョコレート主義になるのだ。

「食べない」ではなく、ダークチョコレートに置き換える

ついお菓子を食べ過ぎてしまうのであれば、それを「ダークチョコレート」に置き換える。

たったこれだけだ。

ダークチョコレートは、ほとんどのスイーツより糖分がずっと少ないから、シュガークラッシュを起こしにくい。ダークチョコレートに健康効果があることも、多くの研究で示されている。それにコクがあっておいしいから、たくさん食べなくても欲求が満たされる。

ひとことで言えば、ダークチョコレートはヤバいほどすばらしいから、みんなもっと食べたほうがいい。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

これほどまでにダークチョコレートの素晴らしさについて語っている人を、私は見たことがない。

「食べない」ではなく、「ダークチョコレートに置き換える」であれば、なんだかできそうな気がする。

ついお菓子を食べすぎてしまう人は、まず「ダークチョコレートに置き換える」から始めてみてもいいかもしれない。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）