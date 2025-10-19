「認知症」にも種類があることをご存じですか? それぞれの特徴を医師が解説!

認知症やもの忘れは、急速に高齢化が進む現代社会において、避けて通れない重大な課題となっています。これらの症状は患者本人のみならず、家族や社会全体に深刻な影響を及ぼします。そこで、今回は認知症の種類について、「ふじさわ脳とからだのクリニック」の永尾征弥先生に解説してもらいました。

監修医師：

永尾 征弥（ふじさわ脳とからだのクリニック）

2003年富山医科薬科大学医学部（現・富山大学医学部）卒業。大学の医局や救急病院などで、20年ほど脳神経外科医として勤務。救急病院で脳卒中を中心とした診療や、総合病院で地域医療に携わりつつ企業の産業医として従事。現在は神奈川県藤沢市の「ふじさわ脳とからだのクリニック」で、もの忘れ外来などに携わっている。

編集部

認知症の原因にはどんなものがありますか？

永尾先生

認知症の原因疾患は様々ありますが、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症の4つが代表的です。このうち血管性認知症は、脳梗塞や脳出血など、脳血管障害が原因で起こるものなので、発症のタイミングが比較的はっきりしているという特徴があります。

編集部

ほかにはどのような特徴がありますか？

永尾先生

レビー小体型認知症は認知症の症状だけでなく、手足の震え、歩行障害など、パーキンソン病のような体の症状も表れることが特徴で、前頭側頭型認知症は比較的若い年齢層で起こり、もの忘れよりも性格の変化や意欲の低下、言語障害などを引き起こすことが多く見られます。

編集部

アルツハイマー型認知症はどうですか？

永尾先生

最も代表的な認知症で、認知症の中で約60%を占めているのがアルツハイマー型認知症です。多くが65歳以上のお年寄りに発症しますが、若い人にも発症することがあります。この病気は、最初はもの忘れから始まり、その後認識能力の低下、判断力の低下、精神症状などが徐々に進行していきます。症状を完全に治すことはできませんが、病気の進行を遅らせる薬を使用することができます。

