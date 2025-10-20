「やべえええ！」「えっぐいの決めたな」J２から欧州移籍の24歳日本人が衝撃のゴラッソ！ 待望の移籍後初ゴールに驚嘆の声「なんで代表に呼ばんのやろ」「今の海外組で１番見とって楽しい」
現地時間10月19日に開催されたベルギーリーグの第11節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）が強豪アンデルレヒトと対戦。２−２のドローに終わった。
この試合で、待望の移籍後初ゴールを決めたのが68分から途中出場した松澤海斗だ。
１−２で迎えた76分、ペナルティエリア内で相手をかわして右足を一振り。鋭いシュートをファーサイドに突き刺してみせた。
今夏にJ２のV・ファーレン長崎から加入した24歳ドリブラーのゴラッソに、ファンからは次のような声があがった。
「やっと決めたぞ松澤！！！！！！！！ 待ちに待ったゴールだぁああああああ」
「これは凄い」
「松澤やべえええええ！！！！！！！！！ スーパーゴール！！！！！！！！！」
「えっぐいの決めたな」
「すげぇぇ」
「代表に呼ばれてもいいと思うな、キレキレなんよな」
「マジで最高すぎるw 正直、今の海外組で１番見とって楽しい」
「なんで森保監督は松澤を代表に呼ばんのやろ 明らかに今の三笘よりキレッキレやのに」
なお、先制点も山本理仁が決めており、日本人選手が躍動した一戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】24歳ドリブラーが衝撃のゴラッソでベルギー初ゴール
