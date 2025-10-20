¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¸ø¼°Àï15È¯ÌÜ¡ª¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¡¢2Ì¾Âà¾ì¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÌ¤¾¡Íø
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÀè¤Ë»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×º¹¤Î2°Ì¡£¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¡¢Âè4Àá¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï°ÊÍè¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ò¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï5¡Ý3¡Ý2¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÀÅÀ¤¬±ó¤¤¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï55Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤ËÂå¤¨¤Æ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¤ËÂå¤¨¤Æ¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤òÅêÆþ¡£ÆÀÅÀ¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·77Ê¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ë¥ç¥à¤¬¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ÆÂà¾ì¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È80Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥®¥å¥ì¥ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç°ú¤¼è¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¾å¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¿ë¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£¥ê¡¼¥°Àï10¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬1¡Ý0¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ï¼¡Àá¡¢25Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÈÂÐÀï¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢22Æü¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡ËÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¼¡Àá¤Ï26Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç½ÉÅ¨¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¡È¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤òÀï¤¦¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ø¥¿¥Õ¥§¡¡0¡Ý1¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡80Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥®¥å¥ì¥ë¢ª¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó³«ÄÌ! ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¿ë¤ËÀèÀ©
