Photo: Ena Miura

壊れたら？ 直すだけです。

ギズモード編集部の金本が長年愛用しているのは、充電式のワイヤレスキーボードと有線のトラックボールマウス。あまりに使い込まれて擦り切れていて、摩擦のツヤがすごい。

壊れたらすぐ買い替えるのが当たり前のこの時代。とくにガジェットなんて数年で型落ち→交換される時代です。でも実際、手元にずっと残って使い続けられているガジェットって何なんだろう？そこが気になって仕方なくて、話を聞いてきました。

分かったのは「ガジェットは壊れた瞬間こそ“もっと長く付き合うために手を入れるタイミング”だった」ということ。

英字キーボードにひとつだけ、ひらがな

Photo: Ena Miura

こちらのキーボードはレノボのThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード（US配列）です。金本は2代目も持っていますが、こちらの初代もまだまだ現役で活躍中とのこと。

特徴的なのは、中心にある赤いトラックポイント。この小さなレバーを指で押すことで、マウスなしでもカーソル操作ができるすぐれものです。最初は慣れが必要ですが、マウスのために手を動かす必要がなくなり、効率的なキーボード体験ができます。

ただ、長年の使用でキーの反応が悪くなったり、連れ回す中でキーが破損して外れてしまうケースが何度があったとのこと。

金本はこれまでに3つのキーを交換済み。そのうち、「1」のキーはUS配列であるにもかかわらず、なぜかひらがなの「ぬ」が刻印されています。

最初はキーが破損するたびに交換用のキーを修理業者から調達していたのですが、いつしかUSキーが入手困難になり、ようやく手に入ったJIS配列向けのキーキャップを取り付けたそうです。

その結果、右上にぽつんと「ぬ」が出現することに。明らかに浮いて見えるけれど、それもまたかわいいアクセントになっています。

Photo: Ena Miura

23年もの。トラックボールマウス

Photo: Taro Kanamoto

このマウス、製造は2002年。ロジクールのトラックマン マーブル です。

仕事でもプライベートでも金本のPCライフを支えてきました。ボタンの反応が悪くなるたびに分解・清掃を繰り返してきましたが、最近は長年の使用でトラックボールの滑りが悪くなったり、クリックが片方効かなくなるなど、少しずつ不調も出てきているそう。

トラックボールは製品ごとにボールのサイズがミリ単位で異なり、市場には交換用のボールもあって本来なら交換してリフレッシュできます。しかし、このマウスに合うボールは市場に出回っておらず、一度も交換できていません。

金本さんは、トラックボールにシリコン系の潤滑剤を塗り直し、反応しなくなったボタンも近々分解してスイッチを交換する予定だそう。

ちなみに先日、東京国立科学博物館を訪れた際には、偶然このマウスが展示されていました。展示物級のガジェットですが、メンテナンスすれば現役で使い続けられるんです。

Photo: Taro Kanamoto / x.com

買い換えではなく直してときめく

Photo: Ena Miura

ガジェットの修理というと、ハンダ付けや特殊工具が必要なイメージがありますが、実際は交換部品さえ手に入れば、自分で修理できることも少なくありません。

ノートPCのキーや、ワイヤレス機器の内蔵バッテリーって、型番が分かれば交換パーツは意外と見つかりますし、分解方法も、YouTubeなんかにメンテナンス用の動画があるんですよね。 「ガジェットは修理できるものだ」って認識することが大切なんだと思います。

修理がうまくいったときの嬉しさも、そうして直した跡の積み重ねも、すべてが｢自分だけの一台｣。それこそが、金本にとってのときめきでした。