¡¡Ìî¼ê¤¬Á÷µå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖÊä»¦¡×¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£³°Ìî¼ê¤ÎÄÌ»»Êä»¦¿ô¤ÇËÍ¤ÏÎòÂå4°Ì¡£»³Æâ°ì¹°¤µ¤ó¡ÊÂçËè¡á¸½¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¡Ë175¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ê¹Åç¡Ë154¡¢ËÙ°æ¿ôÃË¤µ¤ó¡ÊÆî³¤¡Ë138¤ËÂ³¤¯135¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¤ò¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¡¢¤¹¤°Äã¤¤µ°Æ»¤ÇËÜÎÝ¤ØÊÖ¤¹¡£³ê¤ê¹þ¤ó¤ÀÆóÎÝÁö¼Ô¤Ï´Ö°ìÈ±¥¢¥¦¥È¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÂÇµå¤òÁÇÁá¤¯½èÍý¤·¤ÆÃæ·Ñ¤ËÊÖ¤·¡¢Áö¼Ô¤Î¿ÊÎÝ¤òÁË»ß¤¹¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä°Ê¾å¤Î²÷´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥´¥í¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½©»³¹¬Æó¤¬¤¤¤ëÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï1989Ç¯7·î19Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥º¤Î»ß¤á¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÈô¤ó¤ÇÍè¤¿¡£¥Ç¥£¥¢¥º¤Ï¤É¤³¤ËÈô¤ó¤À¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÎÝ¤ØÅê¤²¤Æ¥¢¥¦¥È¡£¥Ò¥Ã¥È¤ò1ËÜÂ»¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥º¤Ï²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤ÆÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹À¥Å¯Ï¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Æ¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê½ÓÂ¤Î±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£¤ä¤¿¤é¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤«¤é¤·¤ã¤¯¤Ë¾ã¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡93Ç¯9·î10Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Î½é²ó¡£ÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¹À¥¤Ï³ÔÂÙ¸»¤ÎÅêµå¤òÂª¤¨¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÇµå¤ò¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¤ê¡¢°ìÎÝ¤ØÌð¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¡£ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¹À¥¤Ï³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Î³Ê¹¥¤ÇÂ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤Æ¤¿¤Ã¤±¡£
¡¡³°Ìî¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿Êä»¦¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ÏÊ¿»³µÆÆó¤µ¤ó¡ÊÂçÍÎ¡á¸½DeNA¡Ë¤Î24¡£Æü²¼Î´¤µ¤ó¡Ê¶áÅ´¡Ë¤¬23¤ÇÂ³¤¯¡£¤¤¤º¤ì¤âËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë55Ç¯°ÊÁ°¤ÎµÏ¿¤À¡£
¡¡ËÍ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ÏÎòÂå3°Ì¤Î21¡£¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï±¦¸ª¤òÃ¦±±¤·¤Æ1¥«·î°Ê¾åÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿89Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£98»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¤³¤Î¿ô¡£¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È3¤Ä4¤Ä¤Ï¤¤¤±¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¿·µÏ¿¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Êä»¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Áö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î89Ç¯¡¢À¾ÉðºßÀÒ6Ç¯´Ö¤ÇÍ£°ìÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Êä»¦¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤³°Ìî¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¸ª¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤é¤»¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¥³¡¼¥Á¤¬»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï°ìÈÖ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿ÊÎÝ¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Íý¶þ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ì·½â¤¹¤ë¤±¤É¡¢ËÜ²»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊä»¦¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡£Áö¼Ô¤Ë¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¾¯¤·¿¼¤¯¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÖµå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÙ¤é¤»¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡¡¡þÊ¿Ìî¡¡¸¬¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤±¤ó¡Ë1955Ç¯¡Ê¾¼30¡Ë6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î70ºÐ¡£Ì¾¸Å²°¾¦Âç¤«¤é77Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÃæÆüÆþÃÄ¡£88Ç¯¤ËÀ¾Éð¡¢94Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£½ÓÂ¶¯¸ª¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ9²ó¡£ÅðÎÝ²¦1²ó¡£ÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»451µ¾ÂÇ¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÃæÆü¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤òÂ³¤±¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢»³´ß¥í¥¸¥¹¥¿¡¼¥º´ÆÆÄ¡£