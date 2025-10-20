¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÙÄ®¹©¾ì¤äÃæ¾®´ë¶È¤òÁÀ¤Ã¤¿¡È·Ñ¾µ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤ËÇ÷¤ë°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡ÈÆîÊý¡É¤Î³ëÆ£¡ÚÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¥º¥é¥ê¡Ä¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸15Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·¾Ï¡£¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¡£¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¤ò°ÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¡×¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤«¤é¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈÈºá¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¾ðÊóÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¢£Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ä®¹©¾ì¤ò±Ä¤à¡Ö¥ß¥º¥Ï¥éÀ½ºî½ê¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦¿å¸¶ÌÀ¿Í(¾®ÎÓ»°½½Ï¯)¤Ï·Ð±ÄÉÔ¿¶¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¾¦¹©²ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÀÇÍý»Î¤Î¾åÂ¼¸µÌé(¾¾²¬¹Âç)¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¾åÂ¼¤Ï¡Ö³°Éô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ù¤¡×¤È½õ¸À¤·¡¢¿å¸¶¤Ë»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥Í¥Ã¥Ö¥¹¡×¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Í¥Ã¥Ö¥¹¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¢±üÅÄ¿¿ÅÍ(Ä®ÅÄÍª±§)¤â¤³¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¿å¸¶¤Ï¤³¤ì¤Ç·Ð±Ä¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¤â¡¢¿ôÆü¸å¡¢¹©¾ì¤Î¸ýºÂ¤Î¶â¤¬Á´¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ñ¶â¤ò¼º¤¤ÉéºÄ¤À¤±¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿å¸¶¤Ï¡¢¼«¤éÌ¿¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢º´À¸¿·¼¡Ïº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Ï¹õß·Æ»Ê¸(º£°æÀ¶Î´)¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½¡¶µË¡¿Í¥ë¥ß¥Ê¥¹¡×¤Î¶µÁÄ¤È¤·¤Æ½¡¶µË¡¿Í¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¡Ö¹õß·¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃË¤À¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¿®¼Ô¤Ë¤Ï¹â³Û¤Ê¾¦ÉÊ¤òÇã¤ï¤»¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä»ñ¶âÆñ¤Ë¶ì¤·¤à´ë¶È¤Ë¤Ï¡È¾µ·Ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë°¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥º¥Ï¥éÀ½ºî½ê¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²Êó¹ð¤âÊ£¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º´À¸¤Ï¡¢£Ä£É£Ã£Ô¼¼Ä¹¡¦Áá¸«¹À¡Ê¾¾³ÑÍÎÊ¿¡Ë¤ËÄ´ºº¤ò»ØÎá¡£ÆóµÜÆàÈþ¡ÊÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤ÈÆîÊýËÓÏº¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤Ï¡¢¼ê»Ï¤á¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤â±üÅÄ¤Î²ñ¼Ò¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹¼ç¤Ë±üÅÄ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¾åÂ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëÆîÊý¡£¼Â¤Ï¾åÂ¼¤ÏÆîÊý¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÆîÊý¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë¿¿¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
