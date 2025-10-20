「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」第5戦を勝利し、日本シリーズ進出まであと一勝とした日本ハム。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が第6戦のキーマンについて議論した。

まず野手では、満場一致でレイエスの名前が挙がった。ここまでの5試合で打率5割超えの4本塁打をマークし、打線を牽引している。坂口智隆氏は「明日も今日のように我慢ができれば。好球必打でいければ相手が勝手に考えて良い結果が出ると思います」と語った。岩本勉氏は「打順の組み方で4番は郡司となっていますが、初回からバッターボックスに入るレイエス。これが一番の脅威でプレッシャーになっている」と話し、「得点に結びつく一本を放ってくれる」と期待を寄せた。

一方で、笘篠賢治氏は「新庄監督の采配」をキーに挙げた。「この大一番でどういう起用をしてくるか。ここまでチームを作り上げてきた新庄監督の采配に期待したい」と話した。これに対し岩本勉氏は「捨て身でいけるのがファイターズの野球。となると奇襲作戦で来るのか、はたまたあえて何も仕掛けないというのも考えられる。とにかく不気味ですね」とコメントした。

また、投手では「伊藤大海をベンチ入りさせるか」が焦点となった。笘篠氏は「日本シリーズもありますがまずここを勝たなければ出られない。新庄監督は目の前の勝負に全力を注ぐ采配をしてくると思う」と見解を述べた。岩本氏も「ここ一番で伊藤の名前がコールされたら球場がとんでもなく盛り上がる。かつての田中将大ですよ」と語り、クライマックスの展開に期待を膨らませた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』