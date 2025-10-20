µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤ÎÉé½ý¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¡×¡ª¡©µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤¬·üÇ°¤¹¤ëÍèµ¨¤Î¡Ö15²¯±ßÉÔÎÉºÄ¸¢²½¡×
¥±¥¬¤Î´Ö¤Ë´ßÅÄ¤¬À®Ä¹
£µÇ¯¿äÄêÁí³Û15²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤Î°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥±¥¬¤È¤È¤â¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ö£¸·î23Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¹ÃÈå¤Ï»î¹çÃæ¡¢ËÜÎÝÉÕ¶á¤Ç±¦¼ê¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿DeNA¡¢²ÜÌ¾Ã£É×³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤È¸òºø¤·¤ÆÉé½ý¡£Íâ24Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¹ÃÈå¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ëÀïÎÏ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ïà¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÃÈå¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿Áª¼ê¡£¥Õ¥í¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¡Ø¼ã¼ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´À¹´ü¤ò²á¤®¤¿¹ÃÈå¤òÂç¶â¤Ç³Í¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È³ÍÆÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¿Í´Ö¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°Õ¸«¤ò²¡¤·ÊÖ¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¹ÃÈå¤¬ÉÔ¿¶¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÅö½é¤ÏÂÇËÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð½Ð¾ì68»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.260¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤ÈÊÂ¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ç¤â¹ÃÈå¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
¹ÃÈå¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ´ßÅÄ¤¬ÀµÊá¼ê¤ËÄêÃå¤·¤¿µð¿Í¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢CS¤Ç¤ÏDeNA¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤éµåÃÄ¼óÇ¾¿Ø¤ÎÌÜÀþ¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Î´ßÅÄ¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃø¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ÐÍèµ¨¤Î³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤Ï´ßÅÄ¤¬Èï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥ê¡¼¥É¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï½Ð¾ì»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¾åÃ£¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¸ª¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¹ÃÈå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁ÷µå¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÃ´¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Þ¤À¿¤Ó¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯ÀµÊá¼ê³ÎÊÝ¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£ÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¹ÃÈå¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¡¢À¸¤¨È´¤Êá¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¸¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸ÀÄÌ¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÀµÊá¼ê¤ò´ßÅÄ¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ÃÈå¤ÎÌò³ä¤ÏÆóÈÖ¼êÊá¼ê·ó¼ã¼ê¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ðº£ÅÙ¤Ï¡È¥¥ã¥éÈï¤ê¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤ä¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤ËÄ¹¤±¡¢¼ã¼ê¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¤¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ê36¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡ØÆ±¤¸¥¥ã¥é¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï£²¿Í¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Û¥ó¥Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ÃÈå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤Ç¤ÎÌöÆ°¤Ç¤¹¡£³ÍÆÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤â¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê15²¯±ß¤ò¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ëÌî¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ë²ó¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È·ë²ÌÏÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë»ÏËö¡£¹ÃÈå¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÈÉÔÎÉºÄ¸¢²½¡É¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÔÌÍÀË«ìÊ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏ·¤±¹þ¤àºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÊ£¿ô²ó¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¹ÃÈå¤Î·Ð¸³¤Ïµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¡£Íèµ¨¤Ï¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¤¤¹Âç³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£