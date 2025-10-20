¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¹¹ð¤äÉÙ»Î»³¤Î³¨¡¡²è²È¤Ç¤¢¤ê¹¹ðÀ©ºî¼Ô¡¦»³ºêÎ´É×¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¡¡°²²°»ÔÎ©Èþ½ÑÇîÊª´Û
¡¡ÍÎ²è²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥ê¥¹¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¹¹ð¤Î»Å»ö¤Ç¤â¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»³ºêÎ´É×¡£Èà¤Î»Å»ö¤ÎÁ´ËÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡Ö»³ºêÎ´É×¡¡¤½¤Î¹ÔÏ©¡Ý¤¢¤ë²è²È / ¹¹ðÀ©ºî¼Ô¤ÎÆÈÇò¡×¤¬¡¢°²²°»ÔÎ©Èþ½ÑÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡»³ºêÎ´É×¡Ê1905¡Á1991¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¡£²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èþ½Ñ·Ï¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿À¸Í¹âÅù¾¦¶È³Ø¹»¡Ê¸½¡¦¿À¸ÍÂç³Ø¡Ë¤ËÆþ³Ø¡£ºß³ØÃæ¤Ë°²²°ºß½»¤ÎÍÎ²è²È¡¦¾®½ÐÆê½Å¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¡£¾®½ÐÆê½Å¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¸½ºß¡¢Æ±´Û¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾®½Ð¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢»³ºê¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£²è²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç»³ºê¤Ï¡¢¹¹ðÀ©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£º£Å¸¤ÏÆ±´Û¤Ë¤â¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë»³ºê¤ÎÀ¸ÃÂ120Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢³¨²è¤È¹¹ðÁÐÊý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾®½Ð¤Ë»Õ»ö¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¡¢»þÂå¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿º£Å¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¤¢¤ë²è²È¡¿¹¹ðÀ©ºî¼Ô¤ÎÆÈÇò¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ»³ºê¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡»³ºê¤Ï¾®½ÐÆê½Å¤È¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶ñ¾Ý¤«¤éÃê¾Ý¤È¤½¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤Î³¨²èÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¹âÅù¾¦¶È³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Ë¾®½ÐÆê½Å¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¾®½Ð¤¬1931Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢²è²È¡¦ÎÓ½ÅµÁ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢³¨¤Î¶ñ¤ÎÃÎ¼±¤ä¥Õ¥©¡¼¥Ó¥º¥à¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¡£Â´¶È¸å¤Ï»°ÏÂ¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Ìë¤ËÉ®¤ò°®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¼Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤À¤±¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÀÅÊª²è¤Ï±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¼«ÂÎ¤â³¨¤Î¼çÂê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡ÖÅö»þ¤ÏÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢1938Ç¯¤Ë¤ÏÅô²Ð´ÉÀ©¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¨¤Î¶ñ¤ÎÆþ¼ê¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹´Â«¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Æ±´Û¤ÎÀî¸¶É´¹ç·Ã³Ø·Ý°÷¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¡ØÂî¾å¤ÎÅÅÏÃ¡Ù¤Ï¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¹õ¤¤ÅÅÏÃ¤ËÇò¤¤¥³¡¼¥É¡£¥³¡¼¥É¤ò¶ÌÜ¤Ë¾²¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ËÍ·¿´¤ä¼Â¸³Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¨²è¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Â¤·Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À©ºî³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤Ï¹¹ð¤Î»Å»ö¤Ë¤â½¾»ö¤·¡¢»°ÏÂ¶ä¹Ô¤ä¼÷²°¡Ê¸½¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¼÷²°ÀëÅÁÉô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¢¥ó¥¯¥ë¥È¥ê¥¹¡×¡£º£¤â¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£Åö»þÀëÅÁÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¢¥ó¥¯¥ë¥È¥ê¥¹¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦Ìø¸¶ÎÉÊ¿¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³«¹â·ò¡¢»³¸ýÆ·¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Îºäº¬¿Ê¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿ùÌÚÄ¾Ìé¤Ê¤É¡¢¸å¤Ë³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³ºê¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¡Ö¤Û¤óµ¡·ù¤è¤¦Í·¤Ó¤Ê¤Ï¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¹¹ð¤äÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÍÎ¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê»î¤ß¡¢¹©É×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡1974Ç¯¡¢»³ºê¤Ï69ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢¹¹ð¤Î»Å»ö¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¡¢²è²È¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£¤³¤Îº¢¤Ï¿ÀÆàÀî¸©³ý¥±ºê»Ô¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅÊª¤äÉ÷·Ê²è¤òÉÁ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÉÙ»Î»³¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÉÙ»Î¤Î²è²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»³ºê¤Î³¨²è¤Ï²è¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ñ¾Ý¤ÈÃê¾Ý¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÀî¸¶³Ø·Ý°÷¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÙ»Î»³¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»³²¼ÍëÅÅ¡Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤Ç¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¤Î¡ÖÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡¡»³²¼Çò±«¡×¤Î¹½¿Þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ËÌºØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ºê¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤ò½Ð½Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¥â¥À¥ó¤Ê²è²È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àî¸¶³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö(»³ºê)¼«¿È¤âºå¿À¥â¥À¥Ë¥º¥à¤ÎÃæ¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê³¨²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÃåÃÏÅÀ¤¬ÉÙ»Î»³¤À¤Ã¤¿¡£²è²È°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶ÃÏ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡³¨²è¤È¹¹ð¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç»Å»ö¤ò¤·¡¢ÁÐÊý¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿»³ºê¡£
¡Ö¤Û¤óµ¡·ù¤è¤¦»Å»ö¤·¤Ê¤Ï¤ì¡£¡×»Å»öÃç´Ö¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»³ºê¼«¿È¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£