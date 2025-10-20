なぜ”時間差”で告発を？現役アイドルが明かす「トップアイドルとの交際情報を週刊誌で告発したワケ」

何年も経ったあとでの“時間差告発”

近年の芸能ニュースについて、一般人から「なぜいまさら」「すぐに警察に行くべきでは」という批判が殺到するケースが目立っている。

問題となった事件が発生してから数ヵ月、あるいは数年が経過した後に、“被害者”として週刊誌の取材を受けるという展開についてだ。特に被害者サイドが著名人だった場合においては、SNSで被害者に対する過剰なバッシングが発生してしまうことも……。

現在ウェブサイト「くらげバンチ」（新潮社）で連載中の『トウ狂女子図鑑 〜普通じゃ足りない私たち』では、こうした芸能ニュースの舞台裏が克明に描かれている。

原作を担当する芸能ライターの阿部ベア氏は、長年の“ネタ元関係”という現役アイドル・本田唯さん（仮名）との取材や交流を通じて同作の枠組みを組み立てたというが、細かいエピソードやストーリー展開の一部は「実体験を基にしている」そうだ。

「恋人だったはずの男性アイドルに裏切られた女性が週刊誌に駆け込む」というまさに週刊誌を舞台にしたエピソードの裏側について、両者に対談を行ってもらった。

唯さんは数年前、ある有名男性アイドルとの交際に関する情報を週刊誌で“告発”したことがあるという。そしてその取材を担当したのが阿部氏で、当時の生々しい空気は『トウ狂女子』でも活かされている。問題となっている“時間差告発”について、告発者側の心情に迫る禁断の対談――。

阿部ベア氏（以下、阿部氏）： 本日はよろしくお願いします。「ネタ元とその思惑」というちょっと難しいテーマですが、身バレしない範囲で構わないので実情に迫っていきたいと思います。まず「アイドルと週刊誌」というあり得ない組み合わせについてですが、我々以外にもこのタッグはあるものでしょうか？

本田唯さん（以下、唯さん）： 私たちみたいな“不良アイドル”は、メディアとかインフルエンサーみたいな情報発信者とのつながりを持とうとする子が多い気がします。やっぱり足の引っ張り合いの世界だし、いざとなった時に「自分に味方してくれる有力者」的な存在は頼りになるので。

阿部氏：それはかなり気になるところですが、まずは本題から。こちらとしても頼りにされる分にはありがたいですが、同時に「盛りすぎていないか」、さらには「嘘をついてるんじゃないか」という警戒心は常に持っています。記事にした時点ではよくても、その後裁判などに発展した場合、取材不足でしたでは済まないですからね。

唯さん：私が阿部さんを信頼するようになったのは、漫画に出てくるエピソードとはちょっと違いますが、あるトップアイドルとの交際に関するものでした。覚えてますか？

阿部氏：もちろん、結構なニュースになりましたからね。その節は大変お世話になりました……なんですが、あれも事件当日から数年が経過してからの話でしたね。

唯さん：はい。今だったら私が特定されて、猛バッシングされているだろうなって思います。

「自分以外にも、被害を受けた子がいるのかな」

阿部氏：本当にこの１〜２年でガラッと変わった気がしますね。で、今回は改めて唯さんが「報道してほしい」と思ったきっかけや動機について掘り下げていきたいと思います。もちろん、特定されない範囲で構わないので。

唯さん：はい。一応私は“被害者”に当たると思うんですが、事件当日にはまったくそんな意識はなくて。ただ、相手の方について改めて考えると「結構とんでもないことをしている人だな」と。友達のアイドルに話しても「それって週刊誌ネタじゃない？」なんて言われたりして。

阿部氏：周囲に相談していたんですね。

唯さん：やっぱり自分だけで抱えているのは苦しくて。でも、すぐに行動しなかったのは確実に“身バレ”が恐かったからですね。相手の方ほど有名じゃないですが、一応私もアイドルなので。

阿部氏：相手の立場よりもまず自分の立場を考えて。

唯さん：はい。だから阿部さんと知り合った後にその話をした時点でも、まだ記事にしてもらおうとは考えていなくて。

阿部氏：そうだったんですね。でも、結果的に事件は明るみになって、男性側にはそれなりの制裁もくだされて。なにか「やっぱり報道してもらおう」と思ったきっかけはあったんですか？

唯さん：かなり時間も経っていたし、自分でも思い出せないことがいくつもあったんで「もういいのかな」って。相手の方には自分だって分かったと思いますけど、連絡先も分からないしバレたところで何かされるわけじゃないし。

それにいざ取材を受けているとだんだん「自分以外にもこんな目に遭ってる子がいるのかな」と思うようになって、相手の方の行為が許せない気持ちになりました。

阿部氏：なるほど。確かに思い出せなかった点をこちらが取材して突き止めたりして、結構骨が折れた記憶があります。

唯さん：実際に阿部さんの取材を受けてみて「ここまでしつこく聞かれるんだ」と驚きました。その日の天候とか服装とか、「記事に何の関係があるの？」ってずっと思っていました。

阿部氏：今だから言いますけど、やっぱり最初から唯さんを全部信用していたわけではなかったので。後で間違っていたとしても、単なる勘違いなのか意図的な嘘なのか判断できないと、最終的に記事化も見送らざるを得ないですし。

唯さん：やっぱり記者って恐い……。でも、それくらい慎重にやってくれてよかったと思います。

「今でも、少し罪悪感はある」

阿部氏：今、当時に戻ったとして、やっぱり取材は受けていたと思いますか？

唯さん：うーん……ぶっちゃけ微妙かもしれないです。たまたま私は特定されずに済みましたけど、一歩間違ったら完全アウトというか、芸能界追放ですよね。

阿部氏：その可能性がゼロだとは言い切れないですね。

唯さん：だから本当に、その時になってみないと分からないと思います。相手の方がノリにノッてるタイミングだったし、私はちょうど私生活でゴタゴタがあってちょっと自暴自棄で……。それに“謝礼”が後押しになったっていうのも否定しません。正直お金になるんだって思いました。

阿部氏：情報提供していただいたわけですからね。

唯さん：最初は「これで売ることになるんだ」っていう罪悪感もあったんですよ。というか、今でも少しあります。

阿部氏：でも、謝礼なしではやらなかった？

唯さん：……と思います。でも、よく世間で批判されている「お金のため」っていうのは絶対に違いますけど。

阿部氏：あくまで一要因に過ぎないと。確かに身バレして破滅するというデメリットと天秤に掛ければ、とても釣り合うような金額じゃないですからね。

唯さん：そう、本当に金額の問題じゃないです。これが数百万円とかだったら、またちょっと話も変わってきますけど……。

阿部氏：そんな大金を支払ったらこちらが大赤字です（笑）。高額な謝礼と思う方も多いのは分かりますが、交通費プラス手間賃とか、そういうレベルですよね。

唯さん：だから「そんなはした金で売るわけない！」というのが本心ですよ。そういうバッシングが発生するのも仕方ないとは思いますが。

阿部氏：やはり時間が経っているというのも批判される原因でしょうね。

唯さん：外野から見たら「当時は楽しんでいたけどお金に困って売った」となるのは分かります。というか、今って全部そう言われますよね。

阿部氏：この原作を書き上げたのが’23年末で２年近く前なんですが、そのあたりから「何年も前の話」の告発が度々炎上するようになった印象です。

唯さん：こちら側からすると決して意図的なものではなく、本当にいろいろな要因が重なった結果が数年越しでの告発になるんだと思います。

有名女性アイドルのウラ話

阿部氏：よく分かりました。それじゃ最初に話してた、アイドルと記者のエピソードをちょっと教えてもらっていいですか？

唯さん：えーと……これも一応身内の話なんであまり詳しくは言えませんけど、ある有名な女性アイドル、それこそ武道館でコンサートをやるレベルの子なんですが、週刊誌に私生活の記事が出そうになった時に別の週刊誌記者に助けてもらっていました。あ、『FRIDAY』じゃないですよ。

阿部氏：なかなかすごい話ですね。具体的にはどうやって？

唯さん：その週刊誌記者が間に入って「この子のことを書かないでくれたら別の有名アイドルのネタを渡す」みたいな取引があったみたいです。結局書かれちゃってましたけど。

阿部氏：記者とのつながりまでバレちゃって、その子は大変だったんじゃ。

唯さん：いえ、今でも最前線で活躍していますよ。

阿部氏：そうなんですか……。

唯さん：私、あまり他人を売りたくないんで、この子の身元も絶対に分からないようにしてくださいね（笑）。