リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。試合後、大谷と自撮りした超大物女性に注目が集まっている。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。

初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも左中間へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ

怒涛の3発＆10Kで、シリーズMVPも獲得。試合後、大谷との自撮り写真を投稿したのは、女子テニス界のレジェンドでドジャースの共同オーナーに名を連ねるビリー・ジーン・キングさんだった。

自身のXに「ショウヘイ・オオタニの、投手としても打者としても最高のパフォーマンスを目の当たりにできたことは、本当に幸運だったわ。10奪三振、3本塁打」「そして、彼の活躍はまだ始まったばかり」」として写真を公開すると、日本人ファンも驚きの声を上げた。

「どこかで見た事がある女性だなと思ったら、テニスのキング夫人だったのか」

「誰？と気になってたマダム、キング夫人だったのか！」

「あのテニススターとの写真！」

「テニス界のレジェンドも大谷翔平の二刀流最大の活躍に満点の笑顔」

「なぜこの写真に？と思ったら、ドジャースの共同オーナーだったのだ」

2年連続の世界一を目指し、24日（日本時間25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者とワールドシリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）