【経済ニュースの核心】

柳井正ユニクロ会長兼社長「子どもに継がせない」発言が経済界に与えたインパクト

ユニクロなどを手がける衣料品大手ファーストリテイリングが9日発表した2025年8月期決算（国際会計基準）は、売上高（売上収益ベース）が前年同期比9.6％増の3兆4005億円、営業利益が12.6％増の5642億円、親会社帰属純利益が16.4％増の4330億円と、4期連続で過去最高業績を更新した。

この売上高は、アパレル世界2位のH＆Mの2344億7800万スウェーデンクローネ（約3兆7516億円.24年11月期）に迫る水準であり、同社の影響力を強めている。

特に国内ユニクロ事業の売上高は、前年比10.1％増の1兆260億円に達し、初めて1兆円を突破した（売上収益ベース）。アパレル企業の国内売上高が1兆円を超えるのは初めて。

店舗数は過去5年間で30店舗減少しているものの、1店舗あたりの規模拡大と、データを活用したMD（マーチャンダイジング）最適化により売り上げを押し上げた。

順風満帆に見えるファストリだが、死角がないわけではない。最大の懸念材料はトランプ関税の影響だ。

「ファーストリテイリングは366カ所（9月時点）の縫製工場を世界に分散しているが、うち60カ所はベトナム、27カ所はバングラデシュにあり、これらから米国に輸出している。8月以降、両国には20％もの高関税が課されており、影響は避けられない」（メガバンク幹部）とみられている。

9日の決算説明会で柳井正会長兼社長は、米国関税について、「貿易の阻害が戦争につながった例もある」と、トランプ関税を強い調子で批判した。

その柳井氏は、今年76歳になるが、ファストリの成長はそのカリスマ経営に負う部分が大きいだけに、後継者選びは難題だ。柳井氏は02年に玉塚元一氏（現ロッテホールディングス社長）に社長の座を譲ったものの、05年には玉塚氏を更迭し、会長兼社長として復帰。以来、20年間にわたり、経営の第一線に立ち続けてきた。

後継者について、柳井氏は「次も創業家の人間がCEOになれば社員は夢がなくなる」と語り、「一海・康治の2人の息子を業務執行の責任を負う社長にはしない」と繰り返してきた。

最近、後継者選びで注目される動きがあった。ファストリの取締役に、11月27日付で塚越大介ユニクロ社長兼COOが就任する人事だ。現在、同社の役員は、社外取締役や監査役を除くと、柳井正会長兼社長、岡崎健取締役グループ上席執行役員CFO、柳井一海取締役、柳井康治取締役の4人。そこに塚越ユニクロ社長兼COOが加わることになる。

決算説明会で柳井氏は、「取締役に就くということは、（23年9月にユニクロ社長兼COOに就いて以来の塚越氏のパフォーマンスが）すばらしい成果であるということ。今後に期待します」とコメントした。塚越氏は、22年8月期に北米事業を初めて黒字化に導いた立役者でもある。

■息子を後継者にしないと明言

柳井氏は会見で、「息子が2人いて、ここにいる2人（岡崎取締役、塚越取締役候補）と同様に優秀だが、経営者にはしない。株主としてガバナンスをやってもらう。（息子を後継者にしないのかといった趣旨の質問はよく出るが）それは繰り返し語っていることだ」と改めて明言した。

ただし、「一海・康治の両氏はガバナンスを担うにしても、相続問題は難題」（メガバンク幹部）とみられている。ファストリの取締役で同社株を保有している個人は柳井正氏と2人の息子と岡崎健氏の4人だけだ。柳井氏の退任が俎上に載るのはまだまだ先の話かもしれない。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）