【マネーの教科書】#95

AIを仕事に活用するのが常識になりつつある。投資の世界でも同じだ。生成AIを使って企業の決算分析をしたり、事業の将来性を評価したりする個人投資家も増えている。とはいえ、ハードルが高いのも事実。そこで最近では、より手軽にAI機能を取り入れた投資サービスも相次いでいる。各社が提供するAI予測・運用サービスだ。

マネックス証券の「AI銘柄ナビ」では、まず関心のあるテーマを選ぶと、AIがそのテーマに関連する銘柄を抽出し、1カ月後の株価を「大幅上昇」「上昇」「下落」「大幅下落」の4段階で予測する。試しに、インフレをテーマに選ぶと、9銘柄が関連銘柄として抽出され、「上昇」は6銘柄、「下落」は3銘柄と予測した。ユーザーは気になる銘柄をポートフォリオに登録でき、予測傾向に変化があればシグナルメールで通知を受け取れる。

■AI予測の「お任せ運用」も

手間をかけずに投資したい人には、AIによる予測を取り入れた「お任せ運用」も選択肢のひとつだ。口座を開設して入金すると自動で運用してくれる。

たとえば、SBIグループのFOLIOは2020年1月からAIによる将来予測を活用した運用サービス「ROBOPRO」を提供している。預かり資産を順調に増やし、9月末時点で残高が900億円を突破したという。AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1000種の特徴量を組み合わせて分析し、金融市場を予測する。20年1月から25年9月末までの運用実績は141.25％のプラスという。

為替動向を予測するサービスも登場している。auじぶん銀行のアプリでは、過去の為替変動を分析して、数時間から数日後の為替変動を分析・予測。対象となる通貨は米ドル・ユーロ・豪ドル・ランド・NZドルの5通貨で、1営業日以内.5営業日以内の変動を予測、結果をアイコン表示。それぞれの通貨が対円で上がるか、下がるかを予測する。

AI予測による自動積み立ても可能だ。通貨と金額を事前に設定しておくと、月に1回、AIが有利なタイミングを判定して、購入してくれる。

購入の上限レート設定や100円からの少額積み立ても可能。まずは少額で利用してみるのもいいかもしれない。

（ジャーナリスト・向山勇）