『シナントロープ』第3話 “都成”水上恒司、バーガーショップ閉店に衝撃 “水町”山田杏奈からは驚きの提案
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第3話が20日の今夜放送される。
【写真】環那（鳴海唯）だけは協力を辞退
本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
■第3話あらすじ
バーガーショップ「シナントロープ」に集められた都成（水上）らバイトメンバーは、オーナー（黒田大輔）から衝撃の発表を聞かされる。強盗騒ぎ以来、店の評判がガタ落ちしたため、閉店を決断したらしい。
一同は別のバイトを探すよう促されるが、そこで水町（山田杏奈）が思い掛けないことを言い出す。経営を引き継いで店を続けたいというのだ。突然の申し出に環那（鳴海唯）だけは協力を辞退したが、他の6人は今まで通りバイトを続けることを約束する。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
