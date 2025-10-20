夜遅くのメールに気づかなかった部下に「社会人失格」と叱責。社内文化が絶対の“過去”にとらわれた上司のハラスメントと解決策

パワハラ、セクハラ、マタハラ、そしてハラハラなど、今の世の中に多くの「ハラスメント」が存在している。



こうしたハラスメントに関する相談を受けてきた、社会保険労務士の村井真子さんは、「それらは人間関係から生じるもの」だとする。



人間がひとりいれば常にそのリスクはある。だからこそ、対処法や回避策を理解しておくことが大切になる。



著書『職場問題ハラスメントのトリセツ』（アルク）から、ハラスメント加害をしやすい人の類型とその類型から一つの事例を、一部抜粋・再編集して紹介する。

ハラスメント加害をしやすい人の類型

職場のハラスメントについて、相談や当事者のヒアリングをしていると、加害者側の立場に立つ人にはいくつか定まったパターンがあるように思います。

ハラスメントに関する理解を深めるため、ここでは過去の事例や知見をもとに、加害行為に至る傾向をいくつかの類型として整理しています。

（1）自分を客観視する力が弱い人

（2）アンコンシャス・バイアスが強い人

（3）感情のコントロールが下手な人

（4）過去に自分が被害者となった経験がある人

（5）過去の経験にとらわれやすい人

（6）自己中心的な考え方をする人

（7）コミュニケーションに癖がある人

もちろん、こうした類型化には「特定の人物を決めつけてしまう」「レッテルを貼ってしまう」といったリスクも伴います。

同じような特徴を持つ人がすべてハラスメント行為を行うわけではありませんし、状況や背景によって意味合いも大きく変わってきます。

そのため、ここで示す内容は、あくまで理解の一助として捉えていただき、個人を断定的に評価するものではないことをご理解ください。

事例は実際の相談をもとにしたものですが、登場する会社名・個人名はすべて架空のものです。内容を損なわないように複数の事例を組み合わせ匿名化したものであることを申し添えます。

過去の経験にとらわれている人は

過去の経験に強くとらわれる人は、自分の成功体験や価値観を絶対視し、他者にも同じ基準を押し付けがちです。

過去に自身が求められてきた働き方や、上司から受けたマネジメント手法を吟味せずそのまま踏襲してしまうことがあり、時代感覚や周囲の認識とのズレがハラスメントとして表れることがあります。

そのズレがジェンダーや年齢に対する偏見につながる可能性がありますが、本人にとっては過去の自分の成功体験が根拠になっているので、そのリスクに気づきにくい傾向があります。

【典型的な行動例】

▼自分の好むワークスタイルやコミュニケーションのみを「良いもの」とし、その他のやり方を認めない。

▼相手に合わせて指導法や言葉がけの仕方を変えられない。

▼理解できないものを「今どきの若者」「今どきのやり方」などと評価する。

20代男性会社員からの相談

■ケース：

社内文化が絶対であると誤認し、仕事のやり方を変えられない上司

■相談：

私の所属している営業部は、退勤後の遅い時間でも平気でメールが飛んできます。翌日まで放置していいならいいのですが、ときどき急ぎの案件もあり、すべて開封して「読んだ」ことは返信する「文化」になっています。

先日、友人との予定があってメールの確認ができなかったことがありました。その夜もクライアントへの対応依頼があったようで、翌朝確認すると、私の代わりに課長が深夜に対応していたとわかりました。そこで課長にお礼を伝えたところ、「メールも見られないなんて社会人失格ではないか」「仕事に対する責任感がない。常識に欠ける」と厳しく叱責されました。

でも正直なところ、その案件は半日対応が遅れた程度で問題が大きくなるものではありません。こんな仕事のやり方をいつまで続けなければならないのでしょうか。 ユウト（20代・男性）

社内からあがった疑問の声

ユウトさんが勤めている会社は輸入商品を扱う化粧品卸で、社員数は50名程度です。海外取り引きを行う部署もあるため、所定労働時間外の社内メールの送受信を一律で禁止することはしていません。

しかし、昨今のコンプライアンス意識の高まりもあり、ユウトさんのように社内風土に疑問を持つ社員も増えてきました。

こうした声を耳にした総務部長が、コンプライアンス研修として労務に関する情報提供を行ったところ、

（1）現状の仕事のやり方は、労働基準法違反になるのではないか。

（2）課長のような考え方は、ハラスメントにつながるのではないか。

という2点について、社内から疑問視する声があがりました。

（1）について、労働基準法第32条に定める「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間とされます。そのため、メールが来れば即時に対応しなければならないのであれば、労働時間として扱う必要があると考えられます。

裁判でも、いわゆる持ち帰り仕事において、メール送信の時間および内容を考慮し、そこからうかがわれる作業時間を基に認定するべきである、とした事例があります（アルゴグラフィックス事件 東京地判令和2年3月25日）。

こうした状況を踏まえ、この企業は夜10時以降のメール送信を禁じるとともに、所定時間外のメールは、可能な限り翌日の所定労働時間の開始以降に送信すること、やむを得ず確認を求める場合は、その旨をメールタイトルに明記することをルールとし、その時間は時間外労働として扱うことを周知しました。

会社が上司に伝えたこと

（2）について、総務部長が営業課長に確認したところ、確かにそのような発言をしたかもしれない、と一部発言を認めました。

また、過去に課長自身が営業部長からそのようなマネジメントをされていたことも聞き取りの中でわかりました。

会社としてはそのような指示をしたわけではなかったのですが、顧客の要望に応える中で厳然としたルールになってしまっていたようでした。

課長に対しては、前述の対応を行う意図を説明し、今後は率先してその慣習を改めてほしいと伝えました。

法令順守意識は一朝一夕では変わりませんが、深刻な法令違反やハラスメントの芽を摘むためにも、組織的に地道な啓蒙や取り組みが必要です。

村井真子

社会保険労務士、キャリアコンサルタント。経営学修士（MBA）。著作に『職場問題グレーゾーンのトリセツ』（アルク）、漫画原作に『御社のモメゴト それ社員に訴えられますよ？』（KADOKAWA）、監訳に『経営心理学 第2 版』（プロセス・コンサルテーション）ほか