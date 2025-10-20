サザンMV出演で話題のMayuri、“農作業Tバック”グラビア “シャツ手ブラ”など衝撃カット連発
モデル・タレントとして世界的に活躍中のMayuriが、20日発売の『週刊ヤングマガジン』47号（講談社）の巻中グラビアに登場した。
Mayuri＝『週刊ヤングマガジン』47号（講談社）
サザンオールスターズのミュージックビデオ（MV）にも出演するなどさまざまな活動を展開しているMayuriが、2年ぶりにグラビアに帰還。今回、白ハイレグから、“農作業Tバック”や“シャツ手ブラ”など、衝撃のカット連発。インパクト大な内容になっている。
同号には、そのほか表紙＆巻頭グラビアに桃月なしこ、巻末グラビアに可憐なアイボリーの福田ひなたが登場する。
